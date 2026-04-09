Talleres, juegos y animación, en una jornada de concienciación sobre el autismo

El parque Bioclimático de Badajoz ha acogido una convivencia de diversión y mucho aprendizaje con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Asociación de Padres de Personas con Autismo en Badajoz (Apnaba) ha organizado una jornada con talleres creativos o de pintura facial, juegos como la realización de puzles, elaboración de pulseras o chapas y mucha animación. Todo esto y algunas actividades más con un único fin: sensibilizar sobre el autismo.

El escenario elegido, junto a la sede de la asociación, ha estado muy animado durante toda la mañana. Decenas de niños procedentes de asociaciones y centros educativos de distintos puntos de Badajoz se congregaron para aprender más detalles sobre el autismo en una jornada de convivencia.

Acto inaugural

El presidente de Apnaba, Román Robles, ha arrancado esta convivencia con la lectura de un manifiesto. Robles, ha incidido en la visibilidad que necesitan las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) para conseguir y luchar por sus derechos, así como por su igualdad en la sociedad, dejando a un lado los prejuicios. "La ciudadanía debe conocer y comprender la singularidad del autismo y su amplia variabilidad, desterrar los mitos que persisten", decía.

El presidente ha hecho hincapié en que el autismo necesita más recursos, pero sobre todo, más información en la sociedad y hacer un mundo más igualitario. "Se necesitan menos juicios y más apoyo para construir una sociedad en la que las personas con autismo puedan participar en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Es hora de actuar", ha manifestado.

El presidente de Apnaba dio paso a los representantes de las instituciones que allí se han congregado. En primer lugar, la concejala de Juventud y Educación, Mariema Seck, ha puesto en valor la labor de Apnaba en Extremadura: "Gracias por el inmenso trabajo que realizáis cada día".

También ha intervenido el diputado Ricardo Cabezas, que ha trasladado un mensaje de apoyo a las entidades que velan por la igualdad de derechos en la sociedad sobre las personas con TEA, ha asegurado que la institución provincial da sostén a este colectivo de diversas formas: "Somos necesarios para muchas cuestiones que tienen que ver con la justicia social", ha reconocido. Por otro lado, Cabezas ha anunciado una línea de subvención a la que podrá acogerse el centro para personas autistas cuando esté terminado. "Vamos a sacar una línea de subvención para equipamiento para entidades sociales y ayuntamientos por valor de más de cuatro millones de euros, estoy convencido de que en el 2027 vais a poder disfrutar de esta línea de subvenciones" ha confirmado.

La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en Extremadura, Estrella Ángeles Martínez Lavado, ha subrayado la importancia que tiene la educación en los más pequeños a través de la concienciación por la inclusión. "La diversidad es parte de la condición humana. Todos somos necesarios y tenemos que tener lugar en esta sociedad", ha explicado.

Actividades tras la inauguración

Al término del acto inaugural, ha comenzado la diversión para los asistentes. Los grupos de animación han avivado el ambiente con música y baile donde incluso los adultos se han unido a los más pequeños. Risas, armonía y bienestar resumen la jornada de convivencia. A los talleres se han acercado los niños de diversos centros educativos y asociaciones para pintarse la cara, elaborar chapas o pulseras, con la ayuda de los trabajadores de Apnaba allí presentes. Talleres repartidos por todo el parque, algunos repletos de niños que se acercaban a pintar o a completar puzles.

La mañana ha sido amena, divertida, pero sobre todo llena de momentos que buscan la justicia social y la igualdad de las personas.