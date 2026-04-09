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Zalamea blinda su cita teatral más emblemática

Consistorio y Caja Rural acuerdan reforzar El Alcalde de Zalamea con un nuevo convenio

Rúbrica del acuerdo entre Caja Rural de Extremadura y consistorio.

Rúbrica del acuerdo entre Caja Rural de Extremadura y consistorio. / LCB

Samuel Sánchez

Zalamea de la Serena

Caja Rural de Extremadura y el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena han firmado un convenio de colaboración para reforzar el desarrollo y la proyección de la representación teatral de “El Alcalde de Zalamea”, una de las citas culturales más emblemáticas de la región y declarada fiesta de interés turístico nacional.

Según ha indicado la entidad bancaria en una nota de prensa, el acuerdo ha sido rubricado por el alcalde del municipio, José Antonio Murillo, y el presidente de la entidad, Urbano Caballo, y consolida la cooperación entre ambas instituciones en torno a una iniciativa de gran arraigo social que cada año convierte a la localidad en un referente del teatro popular y la participación ciudadana.

Tal y como han subrayado, el convenio tiene como objetivo impulsar proyectos que favorezcan la dinamización cultural del medio rural, la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la identidad local, según han destacado ambas partes.

En este sentido, la colaboración permitirá fortalecer la organización, difusión y proyección de la representación, que además de su dimensión cultural actúa como motor turístico y económico para Zalamea de la Serena y su entorno.

Desde Caja Rural de Extremadura han subrayado que este acuerdo refleja su compromiso con el territorio mediante el apoyo a iniciativas que fomentan la cohesión social, la participación colectiva y la puesta en valor de las tradiciones.

Por su parte, el consistorio ha señalado que esta alianza refuerza su capacidad organizativa y promocional de un evento que implica a buena parte de la población y atrae cada año a numerosos visitantes.

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El convenio, con una vigencia inicial de un año prorrogable, contempla la coordinación de acciones conjuntas y la visibilidad de la colaboración en las distintas actividades vinculadas a la representación.

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