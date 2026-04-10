Unas 150 personas claman por un conserje en Cerro Gordo: "El colegio no puede funcionar con normalidad sin esta figura"

La comunidad educativa del colegio Mirador de Cerro Gordo ha alzado la voz en la tarde de este viernes para reclamar la incorporación urgente de un conserje en el centro, una demanda que, según aseguran, se viene realizando desde hace años y que se ha intensificado tras el reciente episodio en el que dos menores de dos años salieron del colegio sin ser detectados inicialmente.

Padres y madres, profesorado y sindicatos se han unido en un acto reivindicativo para reclamar que esta figura vuelva a estar en los centros pacenses, en concreto en el de Cerro Gordo.

El conserje, figura importante

La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) Badajoz, Ana Bravo, ha explicado que se trata de una petición histórica del profesorado. "La solicitud del conserje es una reivindicación de ANPE desde hace mucho tiempo, porque todos los centros educativos de la comunidad necesitan un encargado de la seguridad de las entradas y salidas", señala. En este sentido, insiste en que "el conserje es la figura que tiene que controlar quién entra y quién sale y abrir la puerta", recordando que "un docente tiene sus tareas pedagógicas y no puede estar dejando su aula para hacerse cargo de unas entradas y salidas porque no corresponden con sus funciones".

Responsables de ANPE Badajoz durante la concentración en el barrio Cerro Gordo reclamando la incorporación de un conserje en su colegio. / R. P.

El director del centro, Ismael Gómez, considera que la ausencia de esta figura afecta directamente al funcionamiento diario del colegio y cree que la presencia de un conserje habría evitado la salida de los menores. "El colegio no puede funcionar con normalidad si no hay conserje", subraya.

Gómez recuerda que este colegio es "el más grande de Extremadura" y que cuenta con numerosas entradas y salidas a lo largo de la jornada. "Tiene más de 600 niños, un montón de entradas y salidas y el control y la seguridad es un peso que recae en el equipo de docentes y equipo directivo", explica, advirtiendo de que "esas competencias no las puede asumir" el profesorado sin que afecte al desarrollo de las clases.

El director insiste en que la organización del centro genera un tránsito continuo de familias durante el horario lectivo. "Por esa puerta continuamente está entrando y saliendo gente", señala.

Exigen "hechos" a las administraciones

Desde la Asociación de Madres y Padres (Ampa), su presidenta, María Ángeles Llorens, destaca que la situación actual responde a una carencia estructural que afecta al día a día del centro. "Lo que reivindicamos es la figura de un conserje en nuestro colegio".

Mari Ángeles Llorens, presidenta de la Ampa de Cerro Gordo. / R. P.

La representante de los padres y madres considera que existen tareas básicas que no pueden seguir asumiendo los docentes. Por ello, reclama una respuesta inmediata por parte de las administraciones. "No nos están dando una respuesta, no nos están dando hechos y por eso hacemos esta concentración. Queremos hechos".

Las familias alertan del impacto en el alumnado

Las familias también han mostrado su preocupación por las consecuencias de esta situación en la vida escolar. Elena López, madre de dos alumnos y miembro del consejo escolar, coincide en esa urgencia: "Creo que es tener un conserje es totalmente necesario".

Elena López, madre de dos alumnos del colegio Cerro Gordo. / R. P.

López explica que desde que se produjo el incidente con los dos alumnos que se fugaron en el centro se cierran las puertas con llaves y solo el equipo directivo y los profesores pueden abrirla. Esto ocasiona dificultades para conciliar con la asistencia a consultas médicas o terapias, por ejemplo. "Los niños no pueden estar perdiendo clases porque no puedan entrar al colegio y los maestros no pueden estar abriendo la puerta porque las necesidades de los alumnos son otras", señala.

Asimismo, describe situaciones que ya están ocurriendo: "Cancelé la cita médica y la puse en Semana Santa porque trabajando no sabía cuándo me iban a poder abrir la puerta y cuándo iba a poder devolver el niño", explica.

Un punto de inflexión para el centro

El director del colegio insiste en que la reivindicación no es reciente: "No es nuevo. Se lo llevo reclamando desde hace años", afirma. Y Elena López fecha desde cuando piden la incorporación de un conserje: "Se lleva solicitando desde que se abrió el colegio en 2021".

La comunidad educativa considera que lo ocurrido recientemente debe servir para impulsar una solución definitiva. "Esperemos que esto sea un punto de inflexión", concluye Ismael Gómez, mientras familias, docentes y representantes sindicales mantienen la movilización para lograr la incorporación de un profesional que consideran esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del centro.

Unas 150 personas se han concentrado en la tarde de este viernes para reclamar un conserje en el colegio de Cerro Gordo en Badajoz. / R. P.

¿De quién es competencia?

La contratación de los conserjes hasta hace unos años corría por parte del Ayuntamiento de Badajoz, pero hace bastantes cursos se suprimió esta figura. El alcalde Ignacio Gragera aseguró en una entrevista a La Crónica de Badajoz que los ayuntamientos tienen "encomendadas tareas y funciones dentro de los centros escolares que son labores de vigilancia pasiva del edificio, mantenimiento y limpieza". Por eso, señaló que "en ninguna se encuentra la figura del conserje, que no solo abre y cierra puertas, sino que realiza otros trabajos".

Del mismo modo, Gragera aclaró que "dentro de las misiones del ayuntamiento no está la de los conserjes, porque son tareas que exceden de las obligaciones municipales, para las cuales no tenemos ni financiación". Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha explicado en la mañana de este viernes que "se tiene que seguir lo que dice la Ley de Educación en Extremadura". Y que la clave está en detallar cuáles son las funciones de los conserjes para después saber de quién es responsabilidad.

Pese a ello, ha asegurado que "tenemos muy buena predisposición por parte de todos para llegar a un acuerdo". Así, la consejera ha dicho que están dispuestos a "sentarnos con ellos en cuanto nos lo pida".