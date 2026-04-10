“Más del 90% de los casos de abuso sexual infantil se producen en el ámbito intrafamiliar”

“Tengo 43 años y hasta los 30 años, no conté que fui víctima de abuso sexual infantil intrafamiliar, por parte de mi padre. He empezado a decirlo hace poco tiempo porque pensaba que tenía que protegerme. He tenido mucho miedo de decir estas palabras y, ahora, no me da vergüenza. Lo digo, de frente, para que todo el mundo entienda que se puede sobrevivir a este tipo de abusos”. Isabel Muñoz, presidenta de la asociación extremeña, ‘Mi vuelo es así’, participó en Monesterio, en una charla sobre abuso sexual infantil, organizada por el ayuntamiento, a través del Servicio Social de Base, en colaboración con la Universidad Popular.

El Centro de Ocio ‘Las Moreras’, acogió esta actividad, a la que acudieron madres, padres, abuelos y abuelas, docentes y miembros de la comunidad educativa. El proyecto de sanación de Isabel Muñoz, basado en su experiencia personal, es la mejor herramienta para ayudar a otras familias que pueden estar atravesando por situaciones familiares. A través de su experiencia de vida, Muñoz, ha creado una herramienta fundamental, con la que empatizar y dar credibilidad y comprensión a este tipo de situaciones. La asociación que preside es pionera en la región en aspectos relacionados con la prevención del abuso sexual en la infancia. Para ello, ponen a disposición de la familia asesoramiento psicológico y jurídico, además de ofrecer charlas y talleres en colaboración con ayuntamientos y centros educativos.

Situación en Extremadura

El abuso sexual infantil es, cualquier forma de maltrato basado en una situación asimétrica y de poder, donde la persona que ejerce el abuso, busca obtener algún tipo de gratificación sexual, a través de “el chantaje, la manipulación, o la fuerza física, entre otros”. Esta situación de superioridad, afirma Muñoz, “dificulta la búsqueda de ayuda y que se hable del tema”.

En la mayoría de los casos, el abuso sexual infantil “no está denunciado”. Casi siempre se dan “dentro del ámbito familiar y casi nunca se exteriorizan hasta que la víctima llega a la mayoría de edad. Otros, morirán con ese secreto”, afirma la presidenta de ‘Mi vuelo es así’. Según los pocos datos de los que se dispone, el 41,18%, de los casos, se producen en el ámbito intrafamiliar. Más de 31%, se cometen en los entornos más cercanos al menor y entre un 13% y un 15%, en ambientes desconocidos.

La actividad se desarrolló en el Centro de Ocio Las Moreras / Rafa Molina

“Como yo, hay muchas personas, muchos niños y niñas que están sometidos a abusos sexuales, por parte de personas que viven dentro del hogar”. Isabel Muñoz aclara que, “intrafamiliar no es solo el progenitor o progenitora. Puede ser cualquier miembro de la familia que conviva dentro del hogar”. La presidenta de la asociación eleva los datos oficiales del 41,8% hasta “más del 90% de los casos”. Llama especialmente la atención que, “una de cada cinco mujeres o uno de cada siete hombres, en el mundo, ha sufrido violencia sexual ante de los 18 años”.

Otro de los datos puestos sobre la mesa, es al aumento de los delitos sexuales en Extremadura. En la región, este tipo de delitos, que involucran a menores o personas con discapacidad, pasó de los 12 casos en 2023 a los 23 de 2024, con un aumento del 91,7%.

Educación y diálogo

“Normalmente las víctimas contamos la historia cuando somos adultas”. Por este motivo y para proteger y ayudar a los menores, la asociación desarrolla este tipo de charlas con las que ayudar a prevenir y orientar a familias y docentes sobre cuáles son las pautas a seguir cuando salta la alarma, para identificar las señales que deben alertar sobre posibles abusos sexuales en niños y niñas.

Para ello, sostiene Isabel Muñoz, se hacen esenciales, “educación, diálogo y no mirar hacia otro lado”. “No hay nada mejor para sanar un dolor que compartirlo”, afirma.

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La introducción a la charla corrió a cargo de la Trabajadora Social, Yolanda Bardera, muy “agradecida” por el interés mostrado por la sociedad local ante una problemática, “excesivamente real y demasiado invisible”. De Isabel Muñoz dijo: “Es el amor personificado”.