Baloncesto | Tercera FEB
BCB a una victoria del campeonato
Con solo una victoria para proclamarse campeón y el CBA ya descendido, La Granadilla vivirá este sábado un duelo que podría ser histórico para el baloncesto pacense
Ya quedan solo tres jornadas para el final de la liga regular en el grupo D-B de la Tercera FEB, cuatro para el BCB debido a la jornada aplazada. La emoción está servida para los dos clubes extremeños: el Vítaly La Mar BCB roza el campeonato, mientras que el City of Badajoz Academy ya conoce la amarga realidad del descenso matemático. Este sábado, a partir de las 19:00 horas, el pabellón La Granadilla será testigo de lo que podría ser el último derbi pacense liguero en un tiempo.
El conjunto dirigido por Pablo Cuevas llega como favorito indiscutible. Solo necesitan una victoria para proclamarse campeones matemáticos de la liga regular, asegurando así estar una eliminatoria a doble partido contra el campeón del grupo D-A para luchar por el ascenso a Segunda FEB. La pasada jornada, el BCB firmó una sufrida victoria en prórroga ante un combativo San Fernando, consolidando su estatus en lo más alto de la tabla.
El City of Badajoz Academy, dirigido por Jesús Porras, afronta el derbi con otro objetivo: competir, cerrar la temporada con buenas sensaciones y retrasar la celebración del BCB. Tras vencer recientemente a la Sección Deportiva Aljaraque, los académicos buscan dejar una buena imagen en un partido histórico, aunque ya no tienen opciones de permanencia.
En la primera vuelta, el BCB se impuso con claridad al CBA, dejando un marcador de 52-84, pero ahora el derbi llega cargado de emociones fuertes y expectativas.
Jornada aplazada
El Vítaly La Mar BCB también deberá disputar el encuentro aplazado por el temporal, programado para miércoles 1 de abril a las 20:00 horas, recibiendo a la Sección Deportiva Aljaraque. En este partido, los pacenses podrían llegar con el primer puesto ya asegurado, listos para encarar y prepararse la fase de ascenso con máxima confianza.
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