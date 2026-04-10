El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo

El colegio público Luis de Morales de Badajoz conmemoró su 50 aniversario con un acto especial en el que se volvieron a reunir profesores, exalumnos y padres, muchos de ellos emocionados. Para esta onomástica se eligió el lema 'orgullo de nuestro pasado, compromiso con el futuro'.

Uno de los actos centrales ocurrió ayer, 9 de abril, con la celebración del encuentro en el Centro de Profesores y Recursos de la capital pacense. Allí, los asistentes disfrutaron de un esperado reencuentro y recordaron la historia del centro educativo.

La conmemoración tuvo muchos ingredientes, la tarde comenzó con una actuación a capella de Jara García Molina, antigua alumna del centro y el pianista Miguel Ángel Costa Becerra. Tras esta, tomó la palabra el actual director del centro educativo, Rafael Andrés Pérez Matamoros, que expresó que "50 años pueden parecer una cifra, pero es mucho más, son mil historias de recuerdos, de aprendizajes y de personas que han pasado por este centro". Así, destacó que las familias del Luis de Morales son "muy proactivas y entregadas". Y recalcó que el colegio Luis de Morales "hace Extremadura más grande".

El director general de formación profesional, innovación e inclusión educativa, Pedro Pérez Durán, aseguró que el alumnado a lo largo de los años han recibido "las herramientas necesarias" para convertirse en "un grupo de ciudadanos de valor". De la misma forma, les recomendó aprovechar su etapa educativa porque en ella "vais a crear aquí una amistad potente" que trascenderá a lo largo de los años.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, también estuvo presente en este acto y señaló que aunque nunca estudió en el Luis de Morales, sí lo sintió como propio, ya que todas las tardes iba a jugar al campo de futbol del colegio haciendo muy buenas amistades que perduran hasta el dia de hoy.

Reencuentros muy especiales

La antigua presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Ampa, María Ortiz explicó "lo importante que es el colegio para la ciudad de Badajoz". Para ella aquella fue "una etapa muy maravillosa" aunque "para ser presidenta del ampa tienes que trabajar".

Uno de los exdirectores, Pedro Herrera, dijo sentirse "muy emocionado por esta conmemoración" y reconoció "el esfuerzo y preparación de este acto". Él considera que después de ejercer como director durante 25 años las cosas "cambian siempre y el colegio ha sabido innovarse y avanzar para triunfar".

Otra de las invitadas fue la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien lo vivió de manera más especial al ser exalumna del centro. Expresó su ilusión por volver a ver a sus antiguos compañeros y profesores. Para ella fue como "abrir un álbum de fotos". Durante su intervención, recordó al profesor Francisco Cerezo, ya fallecido, con una anécdota muy peculiar. A García Espada le pusieron una nota en la agenda en la que decía: "Sara está como el tiempo". Y es que "ese dia había avisos por borrascas". Este comentario desató las carcajadas del público. La consejera terminó su intervención con una frase que repiten los alumnos, "Luis de Morales es el que vale".

Antonio, padre de dos exalumnos, se mostró muy contento de reconectarse con las personas que forman o formaron el centro y, sin lugar a dudas, "volvería a escolarizar otra vez a mis hijos en el Luis de Morales".

Emociones a flor de piel

Uno de los momentos más emocionantes lo protagonizó Belén Sedeño Narváez, hija de Paquita Narváez, que fue la cuarta directora del colegio y que falleció en 2015. Ella fue una de las que más empeño puso en potenciar la inclusión en el centro. Sedeño Narváez, entre lágrimas, expresó que "su recuerdo y su esencia siguen vivas en cada mensaje" que recibe recordando a su madre y prosiguió diciendo que uno de sus puntos más destacados es que "Paquita pensaba con la cabeza pero decidía con el corazón".

Al mismo tiempo, agradeció a todos los que la han apoyado desde su partida: "Gracias por el cariño que habéis seguido mostrándonos durante todos estos años". Cuando iba a finalizar su discurso, el público le volvió a demostrar el cariño a la directora Paquita Narváez con un gran aplauso a lo que su hija solo pudo responder que este les "recuerda que dejó una huella larga y duradera".

Un viaje al pasado

Los antiguos alumnos, profesores y exdirectores, en una emotiva presentación, realizaron un viaje por la historia del centro a través de sus principales acontecimientos, desde la fundación en 1976, hasta lo que es hoy en día. Asimismo, recordaron a las distintas generaciones de docentes, alumnado y familiares que han formado parte del colegio, dejando claro que "la educación mejora cuando nadie queda fuera".

Noticias relacionadas

Dentro de los valores sociales que promueve este centro educativo, estudiantes de distintos cursos entregaron un cheque con las donaciones obtenidas en la carrera solidaria celebrada el pasado 21 de noviembre. Esta aportación fue donada a la asociación Unoentrecienmil que desde 2012 trabaja en la lucha contra la leucemia infantil.