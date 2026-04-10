El deporte en Badajoz no tiene edad: los mayores de la ciudad pasan una jornada diferente conociendo varias disciplinas

Tiro con arco, petanca, ajedrez y mucha animación para las personas mayores han estado presentes en una jornada en la que el "deporte en la calle" ha sido el protagonista. En la mañana de este viernes, las personas mayores de Badajoz han disfrutado de una actividad diferente en el parque del río Guadiana. Esta iniciativa ha sido promovida por el Ayuntamiento de Badajoz a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, IMSS.

Los usuario de los centros de mayores han participado de este día de activación y ejercicio junto a sus monitores. Distintas actividades que se encargaron de entretener y activar a las personas de esta edad con el objetivo de mover el cuerpo y dejar a un lado el sedentarismo.

Las personas mayores estuvieron acompañadas y supervisadas por los monitores del IMSS. Una de las actividades más solicitadas fue la petanca y han amenizado la mañana a través de la competición. El baile con música fue la más numerosa al congregar a un mayor número de participantes. La monitora, bailaba sobre el escenario y los participantes han ido imitando sus movimientos.

Actividades físicas y mentales

No solo el movimiento ha sido físico, también se han activado las neuronas. El ajedrez ha sido capaz de derribar barreras de edad y se ha podido ver cómo un joven colaborador se enfrentaba con una persona mayor, convirtiéndose en un duelo de generaciones. Bajo la atenta mirada de sus compañeros podía comprobarse que la partida estaba reñida.

En la pista de fútbol sala se ha creado un circuito de agilidad. Ahí, los mayores podían botar la pelota dentro del aro, acompañado de un salto, algo que hacía ejercitar todos los músculos del cuerpo. Tras ello, una partida de bolos creaba expectación, ya que el marcador estaba muy apretado.

A pesar de las temperaturas a esa hora de la mañana en Badajoz, todas las personas mayores estaban participando en las distintas actividades que había organizado la IMSS. Una de las asistentes, que quería cambiar de juego para probar una experiencia diferente, mostraba su aceptación con el programa 'deporte en la calle' y pedía que volvieran a celebrarlo: "Pienso que esto se debería hacer más. Me gusta mucho hacer gimnasia. Lo necesito", reclamaba.

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Es así como las personas mayores de Badajoz que se dieron cita en esta parte del parque del río Guadiana, pudieron disfrutar de una mañana de actividad física, convivencia y entretenimiento.