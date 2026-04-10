Educación abrió un expediente a la TEI del colegio de Cerro Gordo el curso pasado, pero lo cerró por falta "de pruebas concluyentes"

La Consejería de Educación ya abrió el curso pasado un expediente a la Técnico de Educación Infantil (TEI) del colegio de Cerro Gordo denunciada por presuntas conductas inapropiadas con los alumnos de 2 años, pero se cerró por "falta de pruebas concluyentes y consistencia" que pudieran demostrar cualquier tipo de actuación irregular.

Así lo ha confirmado este viernes la consejera, Mercedes Vaquera, quien, a preguntas de la prensa, ha explicado que en esa ocasión la inspección educativa inició la investigación tras una denuncia de los padres.

En verano de 2025 se terminó el contrato de esta trabajadora y al inicio de este curso se la volvió a contratar porque no había ningún expediente abierto y, por lo tanto, nada impedía que se incorporara al puesto de trabajo.

Ahora, se le ha abierto un nuevo expediente por otros hechos ocurridos supuestamente entre los meses de enero y febrero de este año. La Policía Nacional, según han confirmado fuentes de la comisaría, ha recibido 7 denuncias contra la TEI por presunto trato vejatorio a sus alumnos. La primera la interpuso el propio colegio de Cerro Gordo el 24 de marzo y, desde el lunes hasta hoy, se han recogido otras seis de padres de escolares.

La policía ya ha dado traslado de estas denuncias al juzgado.

"Desde el minuto cero pusimos en marcha todos los protocolos, de tal manera que ya la Inspección está analizando todo lo que está pasando con esta trabajadora, pero nosotros no podemos revelar cómo va la investigación", ha dicho la consejera de Educación, quien ha subrayado que tanto desde la consejería como desde el propio colegio se han tomado "todas las medidas oportunas".

Depurar responsabilidades

"El hecho de que el año pasado se cerrara el expediente por falta de evidencias, no quita que el expediente actual, con nuevas denuncias y nuevos hechos, pueda llevar al mismo o distinto término", ha señalado. "Lo que sí les aseguro es que nosotros vamos a llegar hasta el fondo de la cuestión y se van a depurar todas las responsabilidades que se deriven de esta investigación", ha dicho Vaquera a los periodistas minutos antes de participar en Badajoz en el acto por el Día de Extremadura en la Escuela.

La trabajadora está de baja médica desde hace más de dos semanas y, por lo tanto, la consejería no ha tenido que determinar si apartarla o no de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.

La consejera ha querido transmitirle su "empatía" con las familias de alumnos de 2 años del colegio de Cerro Gordo, que, además del caso de la TEI, vivieron otro sobresalto antes de Semana Santa, cuando dos niños de esta edad salieron del centro y anduvieron solos varios centros de metros hasta que fueron localizados, unos hechos que se están investigando también. Ambos episodios han generado intranquilidad entre los padres.

"Quiero que sepan que los entiendo y que empatizo con ellos, porque somos madres, tenemos hijos, y es una situación que nos preocupa. Pero, precisamente este uno de los motivos, no el único y no voy a eludir mi responsabilidad por preocuparme por toda la comunidad educativa, por el que la consejería se ha puesto a trabajar desde el primer momento para depurar todas las responsabilidades que haya en todos los casos, tanto de los niños que salieron del colegio, como, por supuesto, ante estas denuncias".

"Esto no va a caer y no ha caído en saco roto", ha asegurado Vaquera.

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Conserjes

Preguntada por la protesta convocada esta tarde en el colegio de Cerro Gordo para exigir un conserje y la postura del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha defendido que si esta figura tiene que depender de los ayuntamientos debe ser acompañada de financiación por parte de la Junta de Extremadura, ha insistido en que Educación debe seguir los mismos criterios en todos los centros educativos y no se pueden hacer excepciones.