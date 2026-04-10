Licitado en Almendralejo el contrato para arreglar los caminos que lucen en mal estado

El Ayuntamiento de Almendralejo ha sacado a licitación el contrato para el mantenimiento y conservación de espacios públicos, viales y caminos rurales municipales por un importe de 100.000 euros (sin IVA), una medida que llega tras meses de quejas por el deterioro de estas infraestructuras y la presión del sector agrario local.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo lunes 13 de abril, en un proceso que permitirá actuar sobre numerosas vías del término municipal. La cuantía consignada es la misma que la destinada el pasado año, si bien el equipo de gobierno ya avanzó que se trata de una inversión inicial, a la espera de la entrada en vigor de los nuevos presupuestos municipales. En este sentido, el consistorio estudia la posibilidad de licitar un segundo contrato que elevaría la inversión total hasta los 250.000 euros, más del doble de lo invertido en ejercicios anteriores.

La decisión se produce tras varias semanas de reivindicaciones por parte de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, que ha denunciado públicamente el «deplorable estado» de muchos caminos rurales. Las intensas lluvias registradas durante los meses de enero, febrero y marzo han agravado notablemente la situación, provocando la aparición de baches, socavones y zonas intransitables.

Entre las actuaciones prioritarias figura el arreglo del camino Husero, cuyo estado presenta especial preocupación debido a la cercanía de la romería de San Marcos. Este vial, por el que discurrirá la procesión y el tránsito de romeros, presenta numerosos desperfectos que suponen un riesgo tanto para vehículos como para peatones.

El pliego del contrato contempla la restauración total o parcial del firme en una veintena de caminos, entre los que se encuentran el Camino Husero, Camino Sancho, Vereda Chivilla, Camino Calerizo, Camino de Alange, Camino de La Reyerta o el Camino de Ribera, además de otras vías como la Vereda de Perales, Vereda de Los Molineros, Camino Villafranca o la Vereda del Pozo Limón.

Asimismo, se incluyen trabajos de bacheo y perfilado en otros caminos como la Vereda Corona, Vereda Mampeláez, Camino Aceuchal, Camino Santa María o la Vereda del Ahorcado, con el objetivo de mejorar la capa de rodadura y facilitar el tránsito.

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El contrato también abarca actuaciones en espacios públicos, como las explanadas y viales del entorno del recinto ferial, los accesos a la ermita de San Marcos y otros viales no consolidados.