Patrimonio arqueológico
Medellín abre su necrópolis al público tras los últimos hallazgos
Durante este mes de abril los visitantes podrán conocer el yacimiento, además de la exposición temporal donde pueden verse los hallazgos
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Medellín permitirá durante este mes de abril conocer de cerca la necrópolis tartésica del municipio a través de unas jornadas de «viernes abiertos por excavación», que se celebrarán los días 17 y 24 en horario de mañana, tal y como han dado a conocer desde el consistorio.
En concreto, las visitas guiadas incluirán un recorrido por la excavación arqueológica, una exposición temporal con los hallazgos más recientes y el laboratorio de restauración, donde se estudian los materiales recuperados y la primera de estas visitas guiadas se ha celebrado este mismo viernes.
Valor del yacimiento
La iniciativa llega tras una campaña que ha reforzado el valor científico del yacimiento, donde se ha documentado una de las tumbas más ricas halladas hasta ahora, con piezas de marfil, bronce, hierro y un colgante de oro, según se daba a conocer recientemente.
En este sentido, los trabajos que se han realizado hasta ahora en este yacimiento han permitido además profundizar en los ritos funerarios de esta cultura, con evidencias de incineraciones, sacrificios animales y banquetes ceremoniales, así como la aparición de enterramientos sin cremación, una práctica inédita en este enclave, según los expertos.
Los estudios científicos en marcha, como el análisis de los restos de madera de las piras funerarias, ayudarán a conocer el entorno natural de la época y a datar los episodios de combustión.
El proyecto, financiado con 248.000 euros por la Junta de Extremadura junto al Ayuntamiento y la Real Academia de Extremadura, ha revelado también conexiones con el Mediterráneo, con hallazgos como cerámicas griegas del siglo V antes de Cristo.
Segunda fase
Además, se ha confirmado que la necrópolis es más extensa de lo previsto, lo que ha motivado el anuncio de una segunda fase de excavaciones y la necesidad de reforzar su protección y pPara participar en las visitas será necesario inscribirse previamente, con grupos reducidos, y disponer de vehículo propio para acceder al yacimiento. El alcalde, Rafael Mateos, ha destacado el potencial del patrimonio como motor de desarrollo turístico y cultural.
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