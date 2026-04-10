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Programa cultural itinerante de la Diputación de Badajoz

Monesterio volverá a ser sede del programa provincial Pasión por el Flamenco

El día 18 de abril con las actuaciones de Pedro Cintas y Miriam Cantero, acompañados a la guitarra por Rodrigo Fernández. Ya se pueden retirar las invitaciones en la casa de la cultura

Las actuaciones también llegarán a Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos y Bienvenida

La bailaora Zaira Prudencio durante el espectáculo flamenco de 2025 en Monesterio

La bailaora Zaira Prudencio durante el espectáculo flamenco de 2025 en Monesterio / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 Los reconocidos cantaores Pedro Cintas y Miriam Cantero, acompañados a la guitarra por Rodrigo Fernández, conforman el cartel del programa Pasión por el Flamenco, de la Diputación Provincial de Badajoz, que, volverá a recalar en Monesterio, el sábado, 18 de abril. La actuación, con entrada gratuita para todos los públicos, está anunciada para las 21:00 horas, en el auditorio municipal de la casa de la cultura.

 Con esta actividad, la entidad provincial vuelve a confirmar su compromiso con los aficionados de Monesterio y su comarca, a la vez que corrobora su colaboración constante con el ayuntamiento y la peña flamenca, Pepe Cristo. Cabe recordar que, a través de este programa, la afición flamenca de la localidad y de la comarca, viene disfrutando de espectáculos en los que participan primerísimas figuras extremeñas, con una mezcla de artistas, veteranos y jóvenes, como principal escaparate para el lanzamiento de figuras emergentes.

En Tentudía

 Además de en Monesterio, otras localidades de la comarca de Tentudía volverán a ser receptoras de este programa que se desarrolla entre los meses de abril a octubre. Pasión por el Flamenco llegará a Cabeza la Vaca el día 27 de junio. La actuación se anuncia para las 22:00 horas, en el salón de actos del ayuntamiento, con las actuaciones de los cantaores Edu Hidalgo y Juan Luis Hidalgo, con la guitarra de Joaquín Muñino.

 En Fuente de Cantos, la gala flamenca se celebrará el día 23 de octubre. Será en el Teatro Municipal, a partir de las 22:00 horas. Para la ocasión, la organización ha previsto las actuaciones de Diego Andújar, Manuel Romero y Juan ‘El Juana’, con la guitarra del artista fuentecanteño, Manolín García.

 La gira por el territorio de Tentudía finalizará el día 24 de octubre, en Bienvenida, con la presencia de Alejandro Vega, La Kaita y la guitarra de Juan Vargas. La actuación se anuncia a las 20:00 horas, en la casa de la cultura.

 En la presentación del programa, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha destacado el “arraigo cultural y social” de esta manifestación artística, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que, con este tipo de iniciativas, “permite que la cultura llegue a todos los rincones, impulsando la viuda cultural y manteniendo y difundiendo” este arte.

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 Pasión por el Flamenco es una iniciativa provincial que lleva el cante, el toque y el baile a escenarios del territorio pacense. “Un reconocimiento a nuestros artistas”, a quienes, con su voz, su guitarra, su compás y su pasión, “mantienen viva esta tradición y la proyectan hacia el futuro”, expresan desde la organización.

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