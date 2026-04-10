Olivenza ensalza la excelencia ibérica en una jornada gastronómica que homenajeará a Rodríguez Ibarra

La Cofradía Gastronómica de Olivenza celebrará este próximo sábado, 11 de abril, su Capítulo V. Se trata de una jornada íntegramente dedicada a la tradición, la cultura culinaria y la promoción de los productos ibéricos de la zona, que en esta edición se desarrollará bajo el sugerente lema 'La Excelencia Ibérica en Olivenza'.

Encuentro transfronterizo

El evento tendrá como escenario principal el Convento San Juan de Dios. Hasta allí se desplazarán distintas cofradías gastronómicas procedentes tanto de España (Cantabria, Asturias, Badajoz y la propia Olivenza) como de Portugal (Albufeira, Évora, Lisboa, Vila Real de Santo António, Santarém y Oporto), junto a destacadas personalidades del ámbito culinario, institucional y social.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la recepción oficial a todos los participantes. A continuación, tendrá lugar la apertura del acto con las pertinentes intervenciones institucionales y el acompañamiento musical a cargo del pianista Manuel Sainz Marín. Uno de los momentos centrales de la mañana será la ponencia titulada 'Jamón: producto gourmet con tradición milenaria', que será impartida por el veterinario Jesús Crespo Martín para poner en valor uno de los grandes emblemas de la gastronomía ibérica.

Homenajes y música

A partir de las 12.00 horas se celebrará el solemne acto de entronización de los nuevos cofrades, que se intercalará con diversos homenajes y reconocimientos a figuras destacadas. Entre los premiados de este año se encuentra el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recibirá un galardón en reconocimiento a su trayectoria y a su profunda vinculación con la región.

Todo el acto contará con el hilo conductor musical de Sainz Marín y de la artista extremeña Amalia Toboso, quien aprovechará la ocasión para presentar su nuevo álbum, titulado 'Vuelvo a empezar', con el que sigue consolidando su proyección internacional.

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Tras la clausura institucional y la tradicional foto de familia, los asistentes disfrutarán de un cóctel de bienvenida y un almuerzo en el Hotel Palacio Arteaga, donde se hará entrega de diferentes obsequios. Además, para reforzar el estrecho vínculo existente entre la gastronomía, la cultura y el patrimonio local, el programa festivo se completará el domingo 12 de abril con una visita guiada por los principales monumentos de la ciudad oliventina.