Los apartamentos turísticos Oikos de Monesterio duplican su capacidad de alojamiento

Con una inversión aproximada de 400.000 €, Rocío Sayago y Baldomero Calderón, revalidan su compromiso con Monesterio, revitalizando la economía local y promoviendo un turismo sostenible y responsable, a través del aumento de la oferta de alojamientos turísticos del municipio.

En pocos días estarán disponibles 7 nuevos apartamentos de lujo, en la segunda fase de un proyecto de emprendimiento familiar, que se inició hace solo 4 años, y que, hasta el momento, ofrecía 8 unidades habitacionales, con 4 estudios, 3 apartamentos dobles y 1 triple. La nueva oferta incluye 3 apartamentos, tipo estudio; 2 con una habitación y los otros 2, de dos habitaciones. Del conjunto, destaca un apartamento premium, que además de todo el equipamiento, ofrece bañera de hidromasaje y cama King size. Además, ante la “demanda” de los clientes, impulsada por los nómadas digitales y los viajeros de negocios, el edificio incluye una sala de coworking, con internet de alta velocidad. También se ha añadido un pequeño gimnasio, con elementos más que suficientes, para que el viajero mantenga su ritmo de ejercicio y salud durante sus viajes de negocio o de placer.

Para 50 personas

En tan corto periodo de tiempo, los empresarios duplican la capacidad de alojamiento, pasando de 25 a 50 personas. “Inicialmente, ya contemplábamos esta actuación”, explica Baldomero. Dada la “excelente acogida y su volumen de ocupación”, sus propietarios se han embarcado en este nuevo proyecto, que, ha vuelto a contar con la financiación de la entidad, Caja Rural de Extremadura. La inversión podría verse amortiguada con ayudas, a través de incentivos autonómicos, actualmente en trámite y “aún no resueltas”.

Otro de los desafíos era, “rentabilizar la plantilla actual, incrementando ingresos, con un escaso incremento de gastos”. Calderón, aclara que, “el hecho de disponer de mayor generación de ingresos, nos permite rentabilizar gastos fijos”. Tras la ampliación, la plantilla de trabajadores se refuerza y queda conformada por 1 gerente, 3 limpiadoras, 2 trabajadores encargados de recepción e hidroterapia, (espá) y un monitor de natación.

El proyecto de ampliación, también se justifica ante la “satisfacción” del cliente: Los apartamentos cuentan con una valoración de 5 sobre 5 en Google y 9,8 sobre 10 en Booking. “Estamos muy contentos. Seguimos pagando”, afirma el empresario y, “pese a todos los incrementos de gastos de personal, costes de energía etc., hemos sido capaces de mantener precios en el rango de, entre 70 € y 80 €, dependiendo del tipo de alojamiento”.

Nuevo apartamento decorado con una obra de Eduardo Naranjo / cedida

Pequeña galería de arte

La ampliación ha supuesto ciertas mejoras con respecto a la primera fase. Todos los apartamentos cuentan con amplias terrazas e impresionantes vistas al pueblo. Como detalle a destacar, el amor por el arte de Rocío y Baldo, ha supuesto que, cada habitación transforme la estancia en una experiencia cultural inmersiva, apoyada por la comunidad artística local. Se consigue, a través de una conexión aún más auténtica con el pueblo, al integrar obras originales de artistas locales, consagrados y emergentes, con nombres tan reconocidos como los maestros Eduardo Naranjo, Eduardo Acosta y Orlando Pelayo, y los noveles, Silvestre Terrón, María Nogues, Nacho Rodríguez, Elena Sánchez e Isabel Delgado.

Clientes a las puertas del edificio / Rafa Molina

Singular y único en la comarca

La singularidad de la sociedad que gestiona el modelo de negocio es innovadora y única. En el mismo edificio agrupa centro sanitario y de bienestar y apartamentos turísticos. En estos 4 años, los promotores han ampliado servicios. Actualmente, el centro ofrece cobertura asistencial en odontología, medicina estética, psicología, fisioterapia, (Rocío Megías), logopedia y podología, además de servicio de espá y piscina climatizada. Entre personal laboral y profesionales autónomos, el centro ocupa a otras 15 personas. A todo ello se une un restaurante, (Abarka), que ofrece experiencias gastronómicas únicas.

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El hecho de aglutinar todas estas propuestas en un mismo edificio, ha conseguido ofrecer servicios muy novedosos para Monesterio y toda su comarca, tanto a nivel sanitario, como a nivel de ocio deportivo, reforzando la amplia oferta de alojamientos que, actualmente sitúa a Monesterio como referente en este sector, al que, últimamente se están uniendo bastantes iniciativas privadas.