Gastronomía
B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local "más grande, más espacioso y más brutal"
Será en mayo cuando abra sus puertas el nuevo espacio, ubicado a pocos minutos del actual
B de Burger prepara un cambio importante en Badajoz. La hamburguesería abandonará su actual local, situado en la calle General Manuel Saavedra, aunque no se irá demasiado lejos. La marca ha anunciado en sus redes sociales y también a través de un cartel colocado en el establecimiento que inicia una nueva etapa con un traslado dentro de la ciudad.
La mudanza se hará efectiva a partir de mayo, cuando B de Burger abrirá las puertas de su nueva ubicación en la calle Miguel Ángel Celdrán Matute, número 5, a tan solo 4 minutos de su anterior localización. Según ha comunicado la propia cadena, este cambio responde a la necesidad de crecer y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes, con un espacio definido por ellos mismos como "más grande, más espacioso y más brutal".
Fecha simbólica
El cambio no llega en cualquier momento. La decisión coincide además con el cuarto aniversario de la cadena, una fecha especialmente simbólica para una marca que se ha hecho un hueco entre las referencias gastronómicas más reconocibles para muchos aficionados a las hamburguesas en Badajoz.
La nueva etapa de B de Burger llega además en un momento de especial movimiento en el centro de Badajoz, donde en los últimos meses se han ido encadenando aperturas que reflejan el tirón comercial y hostelero de la zona. La llegada de la cafetería Santagloria o la apertura del McDonald’s junto a El Corte Inglés hace unos meses consolidan esta zona como uno de los puntos con más actividad de la ciudad.
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