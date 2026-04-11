La familia de Francisca Cadenas declara este lunes ante el juez que instruye el caso

La familia de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos huesos fueron encontrados el pasado 11 de marzo enterrados en casa de dos hermanos vecinos suyos detenidos por su muerte, prestará hoy declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, al frente del caso.

Está previsto que declaren sus tres hijos y su viudo, quienes, tras comparecer en sede judicial, atenderán a los medios de comunicación, acompañados por su abogada, Verónica Guerrero. Será en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, donde previamente serán recibidos por el alcalde, Francisco Jiménez Araya.

Los dos investigados por el asesinato de Francisca Cadenas, Julián G., autor confeso de su muerte, y su hermano Manuel, ya declararon el pasado 14 de marzo ante el juez, quien decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza. El primero exculpó al segundo, que negó cualquier participación en los hechos.

Tras pasar varios días en el centro penitenciario de Badajoz, ellos mismos solicitaron su traslado a la cárcel sevillana de Morón de la Frontera ante, según alegaron, el temor de ser agredidos por otros internos.

Instrucción larga

Con la declaración de la familia de la víctima prosigue una instrucción que se prevé larga. Si no hay cambios, la previsión es que el 20 de este mismo mes comparezcan ante el juez el matrimonio de cuya hija cuidaba Francisca Cadenas y otro joven que se cruzó la noche de su desaparición con ella, que son las últimas personas que la vieron con vida en la calle aquel fatídico día.

La investigación sobre la desaparición de esta vecina de Hornachos se había mantenido sin prácticamente avances hasta que, en noviembre de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se puso al frente. Tras meses siguiendo la pista a los dos hermanos, a los que se realizaron escuchas y se intervinieron sus teléfonos móviles, a principios del pasado marzo se precipitaron los acontecimientos que llevaron a encontrar los restos de Francisca Cadenas enterrados bajo unas losas del patio interior de su casa -a solo unos metros de la de la familia de la víctima- y a su detención.

La abogada de la acusación particular ya avanzó que no descarta solicitar la prisión permanente revisable para uno o los dos hermanos si la instrucción de la causa concluye que hubo un móvil sexual.

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La defensa de los acusados, en manos de José Duarte y Aurelia Martín, mantienen que Julián G. acabó con la vida de Francisca en un ataque de «ira» y que su hermano no participó.