Hornachos desvela los secretos de su pasado: las excavaciones arqueológicas sacan a la luz nuevas claves del castillo andalusí

El Castillo de Hornachos, uno de los enclaves medievales más singulares del sur de Extremadura, continúa avanzando en su proceso de rehabilitación integral con una nueva fase centrada en la investigación arqueológica del conjunto histórico. Las actuaciones permitirán conocer mejor la antigua medina andalusí y reforzar el potencial turístico y cultural del municipio.

El alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales que el proyecto se está desarrollando de forma paralela en diferentes ámbitos técnicos. "Al mismo tiempo que se desarrollan las obras de rehabilitación y consolidación arquitectónica, avanzamos también en los trabajos de naturaleza arqueológica en el Castillo de Hornachos", ha señalado.

Intervención arqueológica

El regidor ha detallado que la fase arqueológica ha sido planificada con antelación para garantizar la correcta protección del patrimonio. "En los meses previos se redactó el proyecto arqueológico y, tras obtener todas las autorizaciones ambientales y patrimoniales necesarias, se han desarrollado diversas tareas de prospección arqueológica", ha afirmado.

Entre los trabajos previos realizados destacan estudios destinados a detectar posibles estructuras ocultas bajo la superficie. "Por una parte, se ha llevado a cabo la recogida y el estudio de materiales arqueológicos en superficie y, por otra, un análisis electromagnético del yacimiento con georradares, una técnica avanzada y no invasiva que nos permite descubrir estructuras ocultas en el subsuelo para conocer la disposición del yacimiento", ha explicado Buenavista.

Excavaciones en el alcázar

Las excavaciones arqueológicas ya se encuentran en marcha y se centran especialmente en el área del alcázar. "Hace pocas semanas han comenzado las excavaciones arqueológicas que afectarán de manera intensiva al alcázar", ha indicado el alcalde.

Fotografía de los trabajos de excavación arqueológica en el alcázar de Hornachos. / La Crónica

Además, el proyecto también contempla intervenciones selectivas en el entorno de la antigua ciudad islámica. "Puntualmente, se desarrollarán también de manera selectiva en algunos puntos de la antigua ciudad andalusí o medina, con el objetivo de tener más información sobre los usos residenciales, religiosos y militares del enclave y entender así el modo de vida de sus antiguos pobladores", ha subrayado.

360.000 euros de inversión

Los trabajos han sido adjudicados a empresas especializadas en arqueología y restauración patrimonial. "Los trabajos se han adjudicado a dos empresas, Trífora Arqueología y Patrimonio por importe de unos 140.000 euros y Estucos y Decoraciones Marve por importe de aproximadamente 220.000", ha precisado Buenavista.

La intervención está financiada íntegramente con fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a impulsar proyectos de recuperación del patrimonio cultural con impacto en el desarrollo económico local.

El proyecto incluye también actuaciones orientadas a facilitar la visita pública al yacimiento y mejorar su interpretación histórica. "Por último se adaptarán las soluciones adecuadas para la visita y el aprovechamiento de los restos arqueológicos que se incorporarán a los recursos turísticos para el conocimiento y el disfrute de todos y todas", ha destacado el alcalde.

Un proyecto de gran calado

Las obras de rehabilitación comenzaron con complejas tareas logísticas debido a la difícil accesibilidad del enclave, lo que obligó al traslado de materiales mediante helicóptero y a la mejora de caminos para facilitar el acceso al recinto.

Desde que el ayuntamiento adquirió la propiedad del castillo hace cinco años, el objetivo ha sido frenar su deterioro y convertirlo en un motor de desarrollo para la localidad. En este sentido, Buenavista ya subrayó en el inicio del proyecto que se pretende "consolidar las estructuras, evitar el estado de ruina en el que se encuentra actualmente y favorecer al mismo tiempo su utilización como recurso turístico y que dinamice la economía local".

Con esta actuación integral, Hornachos refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio histórico y por un modelo de turismo cultural sostenible que permitirá redescubrir uno de los conjuntos medievales más representativos de Extremadura.