Un programa innovador en Badajoz fomenta la inserción laboral a través de hábitos de vida saludable

El programa Vives Emplea Saludable es una iniciativa de la organización humanitaria Acción Contra el Hambre que busca la inserción laboral de personas desempleadas a través de un enfoque saludable.

Mediante sesiones gratuitas, los técnicos de orientación ofrecen acompañamiento en la búsqueda de empleo y enseñan a los participantes la importancia de crear hábitos de vida saludables.

Aunque ya cuenta con varias ediciones a nivel nacional y sedes en Cáceres y Mérida, esta es la primera vez que se lleva a cabo en la ciudad de Badajoz. Está dirigido a personas desempleadas entre 18 y 65 años, pero se prioriza a colectivos como desempleados de larga duración, jóvenes y mujeres en situaciones de dificultad.

El principal elemento innovador es la integración de talleres de actividades saludables y nutrición junto con el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Se basa en la premisa de que una vida activa y saludable aumenta la proactividad en la búsqueda de empleo y reduce el tiempo de incorporación al mercado laboral.

«Se hizo un estudio a nivel nacional donde reflejaba que las personas con hábitos saludables están más proactivas a encontrar un empleo. Además, el tiempo de incorporación al mercado laboral es menor que aquellas que no llevaban estilos de vida saludables», explicó la técnica de orientación en Badajoz, Adela Olivenza.

A pesar de su reciente activación en la ciudad, el programa ya ha mostrado resultados positivos. Olivenza comentaba que, en apenas una semana y unos días que ha comenzado el proyecto en Badajoz, varios participantes han conseguido entrevistas de trabajo, y algunos han avanzado a las siguientes fases del proceso de selección.

Hasta el momento, se refleja una mejora en la inserción laboral de los participantes, así como en sus hábitos de vida. Por otro lado, el programa contribuye a sensibilizar sobre la importancia de la salud en el entorno laboral, un aspecto cada vez más valorado por las empresas.

El enfoque de empleo y salud permite mejorar la autoestima, la motivación y la constancia de los participantes durante el proceso de búsqueda de empleo: «Teniendo una vida saludable, aprender a comprometerse con uno mismo y hacer algo durante un tiempo es esencial, también es síntoma de que cuando te comprometas a buscar empleo lo vas a conseguir. Además, la actitud de una persona que está activa y no está todo el día en casa con el móvil también se nota».

Talleres saludables

Vives Emplea Saludable ofrece acompañamiento individualizado, a través de orientación laboral, trabajo en el itinerario de inserción de cada participante en la elaboración currículums, preparación de entrevistas y proporcionando información sobre empresas.

En cuanto a los talleres de desarrollo, se abordan competencias laborales y personales, incluyendo formación en áreas específicas como el manejo de software para mejorar el currículum de los participantes. Además, según Olivenza, se facilita el contacto con las empresas y se promueve la creación de un ecosistema de valor para la búsqueda de empleo.

Por otro lado, en la parte de talleres saludables, se imparten sesiones informativas sobre nutrición y actividades deportivas, o también vivenciales como clases de yoga. Según la técnica de orientación, el objetivo es activar a los participantes y concienciarlos sobre la importancia de un estilo de vida saludable.

«Tenemos una guía saludable que es lo primero que entregamos al participante y ahí empieza su agenda de activación de vida saludable y de acción, que tenga en cuenta que cuidarse por dentro también es cuidarse por fuera». comenta.

Sede en Centro Joven

La atención al público se realiza en el Centro Joven de Badajoz, ubicado en el paseo Fluvial, cerca de Servicios Sociales. Para acceder al programa, los interesados pueden rellenar un cuestionario de información a través de un código QR, tras lo cual serán contactados para iniciar el proceso.

En cuanto al calendario de talleres, el programa Vives Emplea Saludable se adapta a cada participante: «Cuando me contactan, lo organizamos segun sus horarios y disponibilidad».

La atención es personalizada y además de ofrecer formación, se busca mejorar la salud incorporando pequeños cambios en los hábitos de vida que, según la organización, «ayudan a multiplicar las oportunidades de encontrar trabajo». Una vez agendadas las sesiones, los participantes desarrollan habilidades clave y establecen redes de contacto con empresas con la ayuda de Acción Contra el Hambre.

«Cuando me contaron de qué iba el programa me encantó la parte de incluir la salud, los hábitos saludables y el bienestar emocional, yo también vengo del mundo del deporte y pensé que iba a disfrutar mucho desarrollándolo en Badajoz», comentó Olivenza.

Noticias relacionadas

El programa es cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Junta de Extremadura. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.