Reciclaje
Promedio inicia una campaña para reforzar el conocimiento sobre el contenedor marrón en la provincia
El consorcio insiste con acciones en la calle y sesiones informativas con grupos organizados en los 107 municipios adheridos
La Crónica de Badajoz
El Consorcio Promedio inicia esta semana una campaña informativa en 107 localidades para reforzar el conocimiento de la ciudadanía sobre el reciclaje de los residuos orgánicos en el contenedor marrón. Un grupo de 12 informadores e informadoras recorrerán la provincia en las próximas semanas para entregar materiales (cubos aireados y bolsas compostables), solucionar dudas y distribuir llaveros y guías sobre cómo separar más y mejor para alcanzar los objetivos de reciclaje definidos en la Ley 7/2022.
El objetivo principal es incrementar la colaboración ciudadana en la separación tanto de los residuos orgánicos como del resto de fracciones en los hogares y su correcto depósito en los contenedores ubicados en la vía pública o en los puntos limpios. Estas acciones están cofinanciadas por Promedio y la Unión Europea a través del programa Next Generation, con la colaboración de la Junta de Extremadura.
Más de 85.000 kits
Para facilitar esta transición, hasta ahora se han distribuido más de 85.000 kits de reciclaje de la orgánica, compuestos por un cubo aireado, bolsas compostables, una llave de apertura de contenedor y distinto material informativo.
Promedio culminó en el mes de enero la implantación de la recogida separada de la orgánica en las 106 localidades donde opera. Un proceso que se inició en el año 2021, con la primera experiencia piloto en La Albuera y Entrín Bajo, y que se fue extendiendo en los últimos años desde los municipios más grandes hasta los más pequeños.
Ampliación del servicio
De la misma manera, Granja de Torrehermosa, tras su reciente adhesión a este servicio del consorcio a principios de año, contará con personal específico para el reparto de los citados kits y el desarrollo de los actos informativos durante la próxima semana. En la última semana de abril, está previsto que se inicie la recogida de los nuevos contenedores marrones en esta localidad de la comarca de la Campiña Sur.
La extensión de la recogida separada de la orgánica en el servicio de Promedio ha supuesto la instalación de un total de 4.100 contenedores marrones, que se unen a los más de 10.000 contenedores amarillos y azules y a los recipientes dedicados al aceite y a la ropa y calzado usado que ya existen para facilitar el reciclaje doméstico en la provincia.
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