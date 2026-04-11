Cultura cinegética
El XI Día del Cazador Extremeño incluirá el IV Concurso de Toque de Caracola en Los Santos de Maimona
Se celebrará el próximo 25 de abril en la localidad pacense, en un certamen que pone en valor una de las tradiciones más representativas de la montería y la rehala
La Federación Extremeña de Caza celebrará el próximo 25 de abril en la localidad pacense de Los Santos de Maimona el XI Día del Cazador Extremeño, que incluirá en su programación el IV Concurso de Toque de Caracola.
Se trata de un certamen que "pone en valor una de las tradiciones más representativas de la montería y la rehala", como es el toque de caracola, y que se celebrará a las 14,30 horas en la carpa principal del recinto, abierto a todos los interesados.
El concurso contará con dos categorías, una general para mayores de 14 años, y una infantil para menores de esa edad, según infora Fedexcaza en nota de prensa. También se reconocerá la mejor vestimenta tradicional, "fomentando así la conservación de la estética y esencia de esta práctica".
Tres toques fundamentales
Durante la competición, los participantes deberán interpretar los tres toques fundamentales de la caracola, como son el toque de salida, el de vuelta y el de recogida, unos sonidos que "históricamente han servido para guiar a los perros y coordinar el desarrollo de la montería".
Asimismo, señala la organización que cada actuación "refleja la personalidad y experiencia del rehalero, convirtiendo el concurso en un espectáculo cargado de identidad y tradición".
El toque de caracola, declarado parte del patrimonio cultural vinculado a la montería y la rehala en Extremadura, constituye "un elemento esencial de la cultura cinegética, con una historia que se remonta a siglos atrás y que sigue viva gracias a eventos como este", concluye Fedexcaza.
- La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro
- Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa
- El imponente escenario de Fito&Fitipaldis toma el Recinto Hípico para el concierto del año en Cáceres
- Una nueva jamonería abre sus puertas en Nuevo Cáceres con una propuesta gourmet para el barrio
- Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal
- El bar legendario y ecléctico de Cáceres con más de un cuarto de siglo de vida
- Un piano a ocho metros de altura, fuegos artificiales y la fusión ópera-heavy metal abren el centenario del Gran Teatro de Cáceres con más de 3.000 personas en la plaza Mayor
- El Cacereño se aferra a la victoria ante el Athletic B con un gol tempranero y mucha resistencia