Hito histórico para el club amarillo
El CP Monesterio rinde homenaje a quienes en 1993 lograron el primer ascenso a la Tercera División
Jornada de convivencia en el Estadio Municipal para recordar y rendir tributo a quienes ascendieron al equipo a División Nacional
Aquella directiva estuvo formada por las novias y las esposas de los jugadores
La directiva del Club Polideportivo Monesterio organizó una jornada de convivencia con la que rendir homenaje a quienes, en el año 1993, lograron el ascenso a la Tercera División. La cita se celebró el sábado, 12 de abril, haciéndose coincidir con el encuentro que se disputó a las 17:30 horas, entre el CP Monesterio y el CD Vadesa, correspondiente a la 23ª jornada de la Segunda División Extremeña, grupo IV.
Desde las 14:30 horas, el club abrió las puertas del municipal para recibir a quienes quisieron compartir almuerzo. La directiva invitó a paella a todos los asistentes, socios y no socios, con invitación expresa a los hombres y mujeres que, hace 3 décadas fueron artífices de uno de los acontecimientos históricos más recordados por la afición.
Hito histórico
Antes de comenzar el encuentro, por megafonía, se recordó aquella gesta: “Hace 33 años el Club Polideportivo Monesterio alcanzó la gloria”. Temiendo la desaparición del club, por haberse quedado sin junta directiva, los propios jugadores deciden hacerse cargo de la organización del equipo. Su primer escollo fue cuando, tras presentar esta decisión a la Federación Extremeña de Fútbol, les comunican que “los jugadores no pueden ser directivos”.
Como mejor solución, propusieron a sus novias y esposas como miembros de la nueva directiva, bajo la presidencia de Juan Ortega. Francisco Martínez, ‘El Gallo’, se incorpora como entrenador del equipo y Santiago Paz se hace cargo de la secretaría y la tesorería.
“La complicidad y las ganas hicieron el resto”, y la regularidad de aquella liga supuso que el Monesterio de jugadores, novias y esposas, se colorara en la segunda posición de la tabla, dándole la posibilidad de jugar un partido de promoción para el ascenso a la Tercera División.
La cita, se recordó, fue frente al Guareña, en un partido que se disputó en la localidad de Villafranca de los Barros. “A falta de pocos minutos para el final se adelantan los guareñenses pero, a renglón seguido, Manuel Vasco, ‘Lolo la Guarra’, consigue el empate que obligó la prórroga”. Manuel Villalba, ‘El Sillerino’, remata un balón de Ñoño al fondo de la red y hace historia. El ascenso puso nombre en el mapa futbolístico de nuestro país a un pueblo volcado con su equipo.
Homenaje
Tras recordar esta efeméride, se llamó, uno a uno, a los artífices de aquel acontecimiento. El homenaje, en el que tomaron la palabra la alcaldesa, Loli Vargas y el actual presidente del club, Urbano Martínez, finalizó con la entrega de un recuerdo, en forma de fotografía con la alineación de aquel equipo, actualizada con una imagen actual, para los jugadores y una bufanda conmemorativa para sus esposas. La alcaldesa y el presidente del club tuvieron palabras de elogio, como reconocimiento al esfuerzo y al logro conseguido por quienes marcaron un antes y un después en el ámbito deportivo de Monesterio.
Los homenajeados hicieron pasillo a los contendientes de la tarde y el saque de honor se reservó para Juan Ortega, antiguo jugador, entrenador y presidente de aquel histórico ascenso.
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