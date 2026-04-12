Desarticulada una banda itinerante acusada de robar joyas por toda España, incluida Badajoz

La Policía Nacional ha desarticulado, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, una célula itinerante de origen italiano presuntamente especializada en el hurto de mantas de joyas al descuido. La investigación se ha saldado con cuatro detenidos, relacionados con 21 hechos delictivos cometidos en distintos puntos de España, entre ellos Badajoz, y con un botín superior a los 500.000 euros.

Según ha informado la Policía, los hechos esclarecidos se cometieron en localidades de Asturias, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Sevilla, Castellón y Granada. La investigación supuso un importante reto para los agentes debido a los escasos rastros que dejaban los sospechosos y a las medidas de seguridad que adoptaban para evitar ser vinculados con la actividad criminal.

Modus operandi

El grupo actuaba con un modus operandi muy definido. Habitualmente, una pareja de mujeres accedía a una joyería y se interesaba por varios artículos. Cuando el empleado les mostraba los productos, normalmente colocados sobre mantas de joyería, aprovechaban un momento de descuido para sustraer una de ellas y ocultarla en un pañuelo o en el bolso. Después abandonaban el establecimiento con aparente normalidad y sin levantar sospechas.

Las pesquisas arrancaron tras detectar durante los últimos años varios hurtos similares en joyerías de todo el país. Los agentes localizaron un antecedente especialmente relevante: un robo cometido en 2012 en Zaragoza, en el que fue detenida una ciudadana italiana cuyas características físicas coincidían con una de las presuntas autoras de los hechos más recientes.

A partir de ese hallazgo, se abrió un canal permanente de cooperación policial con Italia. Gracias al intercambio de información entre ambos cuerpos, los investigadores supieron que esa mujer formaba parte en la actualidad de un grupo criminal especializado en robos en joyerías por toda Europa.

Campañas delictivas de cuatro o cinco días

La investigación permitió además determinar que los sospechosos realizaban en España campañas delictivas de cuatro o cinco días. Para dificultar su localización e identificación, durante los hurtos en las joyerías evitaban dejar huellas y utilizaban prendas a modo de disfraz. Tampoco se registraban en hoteles y cambiaban de vehículo y teléfono en cada desplazamiento desde Italia. Tras cometer los robos, recorrían largas distancias hasta la ciudad elegida para pasar la noche, con el objetivo de no ser relacionados con el delito.

Uno de los datos que resultó clave fue comprobar que, cada vez que se producía un hurto en una joyería, en una localidad situada a entre 100 y 400 kilómetros del lugar de los hechos se hospedaba un ciudadano italiano que podría ser uno de los consortes de la principal investigada.

Con toda la información recopilada, los agentes fueron vinculando a los sospechosos con nuevos delitos y se emitió una Orden Europea de Investigación para que las autoridades italianas procedieran a su localización. Finalmente, el pasado día 30 de marzo, se detectó la presencia en España de los cuatro investigados con la clara intención de perpetrar nuevos hechos delictivos. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo y, al día siguiente, se logró la detención de todos ellos en Palencia.

En el momento del arresto, los detenidos portaban las prendas utilizadas presuntamente en los delitos y 4.000 euros en efectivo. Además, se practicó una entrada y registro en el domicilio de uno de los principales investigados en Italia.

La Policía ha constatado la presunta implicación de los arrestados en 21 hechos delictivos cometidos por toda la geografía española, algunos de ellos perpetrados hace diez años.