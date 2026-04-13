Sostenibilidad
Almendralejo: alumnos de Industrias Alimentarias aprenden sobre reciclaje en el Punto Limpio del polígono industrial
El Punto Limpio de Almendralejo, ubicado en la calle Vereda Corona, abre sus puertas de miércoles a domingo, con horarios especiales los fines de semana
El ayuntamiento de Almendralejo, a través de su concejal, Francis Hernández, ha mostrado a alumnos del grado básico de Industrias Alimentarias del IES Santiago Apóstol cómo funciona el Punto Limpio que Almendralejo tiene en el polígono industrial.
Se trata de una actividad de concienciación ambiental que se enmarcar en la Red de Centros Promotores de Sostenibilidad y ayuda a educar a los jóvenes a usarlo habitualmente.
Hay que recordar que el Punto Limpio se encuentra en la calle Vereda Corona y que está abierto de miércoles a viernes, entre las 10 y 14 horas; y entre las 15.30 y 18 horas. Y los sábados y domingos, que es cuando más gente puede llevar enseres, entre las 8.00 y 14.30 horas de forma continua.
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