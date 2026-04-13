Almendralejo homenajea a sus deportistas más ilustres en una gala para el recuerdo

El teatro Carolina Coronado acogió la gala del Deporte local de Almendralejo que reconoce los méritos de los deportistas más ilustres de las últimas dos temporadas. El glamour no faltó con nombres que están en primera élite del deporte. El mejor deportista masculino fue Ángel Ortiz, jugador del Real Betis de Primera División y cada vez con más peso en el equipod e Heliópolis. La deportista femenina absoluta fue Paola García Lozano, actual campeona de España de karate absoluta y en el top cinco mundial.

En cuanto a deportistas promesas, en categoría masculina fue para el piloto de karting, David Donoso Martín; mientras que la femenina fue para la gimnasta Paula Donoso Madera.

El Club Almendros Includes Almendralejo fue galardonado a la mejor entidad deportiva, justo cuando Includes cumple 50 años de historia.

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El mejor entrenador fue para Antonio Morán, del primer equipo del Voleibol Almendralejo, mientras que hubo menciones especiales para Pedro Vivar y Diego Zamora. Además, Julián Sánchez, de Includes Almendralejo, fue reconocido al Mérito Deportivo, mientras que hubo otro homenaje para Graginsa, Ondupack y OVB Almendralejo como entidades ejemplares en el patrocinio deportivo. Hubo una gran asistencia en una noche para el recuerdo.