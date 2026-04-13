Apyme Vegas Altas-La Serena advierte de cierres ante la subida de la cuota de autónomos

La asociación APYME Vegas Altas-La Serena ha mostrado su rechazo a la propuesta de actualización de las cuotas de autónomos para el periodo 2026-2028, que contempla incrementos de hasta 135 euros mensuales en algunos tramos. La organización alerta de que esta medida puede poner en riesgo la viabilidad de numerosos negocios, especialmente en el medio rural.

En una nota de prensa, APYME expresa su «firme preocupación» ante lo que considera un nuevo obstáculo para el colectivo, en un contexto marcado por la elevada presión fiscal, el aumento de costes y la incertidumbre económica. Según trasladan, la subida de las cuotas supondría un incremento significativo de la carga mensual para muchos trabajadores por cuenta propia.

El presidente de la asociación, Javier Dorado, ha calificado la medida de «inasumible» para una parte importante del sector, al entender que no se ajusta a la realidad económica de muchos negocios. En este sentido, advierten de que la aplicación de estas cuotas podría derivar en el cierre de pequeñas empresas y actividades, con especial incidencia en zonas rurales.

Desde el colectio empresarial de Vegas Altas y La Serena subrayan que el impacto será mayor en colectivos más vulnerables, como los autónomos societarios, colaboradores o aquellos sin rendimientos declarados, que verían incrementadas sus obligaciones sin una correlación directa con sus ingresos.

Además, la organización insiste en que esta situación podría debilitar aún más el tejido empresarial local, clave para el mantenimiento del empleo y la actividad económica en comarcas como Vegas Altas y La Serena.

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Por ello, la asociación reclama la apertura urgente de un proceso de diálogo con las organizaciones representativas del sector antes de aplicar cualquier modificación, con el objetivo de consensuar medidas que eviten consecuencias económicas adversas para miles de autónomos.