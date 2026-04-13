Cáritas acompaña a diez familias en su bloque de pisos de Suerte de Saavedra de Badajoz

El programa de vivienda frente a la exclusión residencial impulsado por Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha atendido a diez familias y a 59 personas un año después de la apertura del bloque ubicado en la barriada pacense de Suerte de Saavedra, según el balance presentado por la entidad.

La organización explicó que este edificio ha supuesto un «refuerzo» para un programa que busca «ofrecer una alternativa normalizada de alojamiento a personas y familias en situación de exclusión residencial y sostener procesos de recuperación e integración social a través del acompañamiento».

«Cuando una persona cuenta con un espacio de calma, seguridad e intimidad, puede atreverse a dar pasos más firmes en otras dimensiones de su vida”, señaló la directora del programa de vivienda de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Elisabeth Ballesteros, quien añadió que el objetivo es que el hogar sea «un punto de apoyo para recuperar autonomía, vínculos y acceso a derechos».

Adaptado a las necesidades

El plan se articula en distintas modalidades de vivienda, adaptadas a las necesidades y al momento de cada proceso. En ese marco, ha dado respuesta a distintas realidades, entre ellas familias monoparentales con hijos, familias migrantes que procedían de infravivienda o de situaciones ilegales en el alquiler, personas en situación de sin hogar sin opción habitacional y ciudadanos que necesitan una intervención específica en procesos de estabilización vinculados a adicciones o salud mental en contexto de sinhogarismo.

En el caso de las familias, Cáritas Mérida-Badajoz dispone de ocho viviendas, cinco de larga estancia y tres de emergencia. Desde la apertura del edificio en Suerte de Saavedra, en febrero de 2025, la entidad ha acompañado a 10 familias, de las cuales dos han podido salir del programa tras resolver sus dificultades y encontrar una alternativa habitacional de manera autónoma.

Para las personas que requieren un apoyo más intensivo, el programa incluye recursos tutelados y semitutelados, con distintos niveles de supervisión, y una red de viviendas orientadas a personas en exclusión social con autonomía, mujeres que han sufrido violencia de género y no acceden a recursos especializados, jóvenes mayores de 18 años que salen de la tutela y no tienen red familiar, personas migrantes en situación administrativa irregular sin acceso a otros recursos residenciales, personas mayores solas a la espera de recurso y personas en situación de sin hogar de largo recorrido.

Ocho han obtenido un puesto de trabajo

Asimismo, el balance también recoge avances en los itinerarios, ya que 14 personas han logrado acceder a una vivienda y ocho a un puesto de trabajo a través del programa de empleo de la entidad. Además, todas las personas que han pasado por los recursos han podido empadronarse, facilitando así el acceso a otros recursos de la administración.

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Finalmente, Cáritas Mérida-Badajoz insiste en que la vivienda es un derecho y una base imprescindible para la inclusión, y subraya la importancia de reforzar medidas y coordinación en el territorio para sostener salidas reales a la exclusión residencial.