El 'Circuito de Carreras Populares' de la diputación impulsa la afición al atletismo popular

La Diputación de Badajoz ha hecho público el calendario de pruebas de running que configura su 'Circuito de Carreras Populares' para este 2026. Después de cinco ediciones, la sexta llega con un total de 13 pruebas de distinta modalidad y distancia y que abarca buena parte de las diferentes comarcas. El encargado de presentar la programación ha sido el diputado, Ricardo Cabezas, quien ha estado acompañado del alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández, y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José María Blanco.

Deporte y promoción local

El regidor ha catalogado el Circuito como “un cambio trascendental” para los pueblos, “que permite visibilizar un deporte no tan mayoritario, a la vez que ofrece la posibilidad de promocionar los productos estrellas, como es nuestro aceite de oliva”.

Y es que la iniciativa es posible “gracias al equipo de empleados públicos que mantienen el contacto con el tejido asociativo de la provincia y con los ayuntamientos, para adaptar, en cada caso, las actividades a las localidades”, ha añadido el diputado provincial.

Variedad de modalidades y control oficial

De la misma manera, la Federación ha hablado de “sencillez” para poner en valor esta práctica deportiva. Blanco ha mencionado el trail, la milla, las distancias más cortas y largas, y las ubicaciones urbanas y rurales, en las que hará acto de presencia el Comité autonómico de jueces para cotejar el control y el cronometraje.

“Sin la Diputación no sería posible abarcar esta amplitud”, ha dicho, “y, en consecuencia, tenemos cada vez más niños y adultos de todas las edades interesados en participar”.

Calendario en trece municipios

Entre el día 18 de abril, fecha en que se celebrará la primera carrera en Cabeza la Vaca, y el 17 de octubre, sábado en que concluirá el Circuito en Fuente del Maestre, se han programado 13 carreras, manteniendo el compromiso que se plantea cada año.

Así, habrá cita deportiva también, para todos y todas, en Villar del Rey, Monesterio, Berlanga, Don Benito, Llerena, Navalvillar de Pela, Fregenal de la Sierra, Mérida, Zafra, Olivenza y Cabeza del Buey.

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Los reglamentos de cada cita deportiva se publicarán durante las semanas previas a cada fecha, con sus correspondientes horarios, categorías, premios y días de inscripción