Detenido en Alicante por estafar a víctimas de distintas provincias tras una denuncia en Oliva de la Frontera (Badajoz)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Dolores (Alicante) a un varón de 32 años como presunto autor de tres delitos de estafa cometidos mediante la técnica de 'smishing', que consiste en enviar mensajes falsos para engañar a usuarios y robar información personal, bancaria o instalar malware, tras una primera denuncia interpuesta en la localidad pacense de Oliva de la Frontera.

La investigación, desarrollada en el marco de la investigación 'Nodo_26', se inició el pasado mes de septiembre por el Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Segura, tras la recepción de una denuncia que, en un primer momento, parecía corresponder a un hecho aislado. La víctima, residente en Oliva de la Frontera (Badajoz), había facilitado sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba a una conocida entidad bancaria, en una modalidad conocida como 'smishing'.

Con la información obtenida, el autor creó una tarjeta bancaria virtual que utilizó posteriormente para retirar 1.200 euros en efectivo en un cajero automático de Guardamar del Segura. A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que incluyó el análisis de trazas electrónicas y el estudio de imágenes de cámaras de seguridad.

Otras dos estafas en otras provincias

Estas gestiones con la ayuda del Puesto Principal de Dolores permitieron identificar plenamente al autor. Asimismo, se logró vincular al mismo individuo con al menos otras dos estafas cometidas con idéntico modus operandi, siendo las víctimas residentes en Las Palmas de Gran Canaria y San Javier (Murcia). El perjuicio económico causado por todos estos delitos supera los 2.000 euros, según apunta la Guardia Civil.

Finalmente, el pasado 23 de marzo, y tras un discreto dispositivo de vigilancia, el presunto autor fue localizado en un barrio de la localidad alicantina de Dolores. Una vez confirmadas su identidad y su implicación en los hechos investigados, fue detenido in situ.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su libertad con cargos a la espera de juicio. Los agentes continúan con la investigación abierta, y no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.