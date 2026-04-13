Don Benito abre el plazo para poder optar a una vivienda de promoción pública

El Ayuntamiento de Don Benito ha abierto el plazo de solicitud para optar a ocho viviendas de promoción pública, un proceso que se desarrollará mediante concurso por valoración y que estará activo durante 20 días hábiles, entre el 15 de abril y el 13 de mayo.

Según ha informado el consistorio, la convocatoria, impulsada a través de la Concejalía de Políticas Sociales, establece como principales requisitos no superar el doble del IPREM en ingresos familiares, acreditar necesidad de vivienda y contar con un periodo mínimo de residencia en el municipio. En concreto, los solicitantes deberán demostrar tres años de residencia continuada en Don Benito o diez años discontinuos, además de no haber sido beneficiarios previamente de una vivienda pública ni encontrarse en situación de ocupación ilegal.

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Asimismo, desde el consistorio han subrayado que el proceso está dirigido a personas físicas o unidades familiares que cumplan las condiciones económicas y sociales fijadas en la normativa autonómica, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con mayores dificultades de la localidad dombenitense.