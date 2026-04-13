Fuego
Un incendio en una nave de San Roque (Badajoz) se salda sin heridos
Afortunadamente no se han lamentado daños personales, aunque sí materiales
Antonio Manuel Nogales
Un incendio se ha originado esta mañana en una nave situada en la barriada de San Roque de Badajoz, en concreto en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, en las instalaciones de Talleres Madrid.
Según han contado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz a este medio, el fuego se ha producido sobre las 10.30 horas de la mañana de forma accidental. Mientras varios operarios realizaban trabajos de preparación y desmontaje en el interior del inmueble, una chispa generada por una radial prendió material almacenado en la nave.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Badajoz con dos camiones autobomba pesados urbanos, un camión autoescala y vehículo de mando. Antes de su llegada, los propios operarios han tratado de contener el fuego y han logrado hacer una primera contención. Posteriormente, los efectivos se han encargado de extinguir el incendio.
Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, aunque sí materiales. El fuego ha afectado a parte del material interior de la nave, en concreto a antiguos conductos de la instalación. Tras la extinción del fuego, los efectivos realizaron tareas de refrigeración en el techo de la nave para evitar posibles reactivaciones y garantizar que el fuego no se reavivara.
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara esconde este pueblo de Cáceres: un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza
- Un concierto para 18.000 (+1): Fito triunfa en Cáceres con Robe en el aire
- Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres