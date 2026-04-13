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La Junta de Cofradías de Villanueva de la Serena entrega 200 kilos de alimentos a Cáritas

La entidad villanovense agradece la solidaridad de los asistentes al I Certamen de Saetas Puerta de la Serena, que permitió combinar la cultura cofrade con la ayuda social a través de donaciones

Recogida solidaria de alimentos en Villanueva de la Serena.

Recogida solidaria de alimentos en Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La Junta de Cofradías de Villanueva de la Serena ha entregado esta semana a las Cáritas parroquiales de la ciudad cerca de 200 kilos de alimentos no perecederos y productos de higiene personal. Tal y como recuerdan, la recogida se llevó a cabo a la entrada del I Certamen de Saetas Puerta de la Serena celebrado durante la Semana Santa pasada en la localidad villanovense.

En este sentido, desde la entidad han agradecido la solidaridad mostrada por todas las personas que colaboraron con esta iniciativa. La acción permitió combinar el carácter cultural y cofrade del certamen con una vertiente solidaria. Además de contribuir con sus donaciones, los asistentes pudieron disfrutar de un cartel de artistas que, según la organización, fue de gran nivel.

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