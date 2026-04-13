Las lesiones musculoesqueléticas y el estrés mental, entre las bajas más comunes de la hostelería

Los riesgos más comunes en la hostelería son causados por lesiones musculoesqueléticas y el estrés mental. Así lo han afirmado en las jornadas dedicadas a la prevención de riesgos ergonómicos en el sector de la hostelería celebradas este lunes en el Hotel Río de Badajoz y organizadas por la Confederación Independiente de Empresarios de la provincia de Badajoz (Ciem) y la Consejería de Empleo, Economía y Formación Digital. El objetivo principal de este encuentro es mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, así como aumentar la competitividad de las empresas a través de la prevención.

Entre los participantes se encuentran la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, Fremap, Cerlas, Apames, técnicos de prevención de Ciem y la directora general de trabajo representando a la Junta de Extremadura, junto con representantes de empresas y profesionales del sector.

Nuria Carbonero, técnica de prevención de la Mutua Fremap, ha destacado en las jornadas que las lesiones más habituales entre los trabajadores del sector de la hostelería suelen afectar a los miembros superiores, como hombros, codos y muñecas, y son consecuencia de la sobrecarga física, la manipulación de cargas y materiales a diferentes alturas, y la repetición de posturas durante la jornada laboral.

"Muchas veces tenemos la costumbre de hacer posturas habituales y las hacemos mal, no sabemos que son lesivas, hasta que no tenemos ese problema y es tarde. Hay que prevenir y acostumbrarse a manipular una carga de manera correcta para evitar que en un futuro el coger cajas de bebidas, refrescos o sacar las cestillas de la vajilla, todo eso causa una lesión en las lumbares, en codos, brazos", ha expresado Carbonero.

La duración de las bajas por estas lesiones varía, los sobreesfuerzos puntuales pueden requerir entre 10 y 15 días, mientras que las lesiones agravadas en el tiempo pueden prolongarse y necesitar tratamientos o incluso operaciones. La adaptación del puesto de trabajo al regreso del empleado es complicada, especialmente en entornos como la cocina, aunque se pueden ajustar alturas y alcances para facilitar las tareas.

Además de las lesiones físicas, también se ha percibido un aumento de las bajas relacionadas con la salud mental en el sector de la hostelería, especialmente entre los jóvenes. "Nos preocupa mucho la salud mental de los menores de 35 años. Ahí lo que necesitamos es que se incrementen los psiquiatras y psicólogos", ha expresado el director de Ciem, Jose Luis Iniesta y atribuye el problema con "la carga laboral que se le da a los trabajadores por la falta de mano de obra".

Iniesta también ha mencionado que las lesiones más comunes en la hostelería son a causa de actos repetitivos, las malas posturas y los sobreesfuerzos y subraya que muchos de estos problemas pueden prevenirse con concienciación y formación.

La experiencia de hosteleros

Félix Holgado es encargado del establecimiento Café con alma y lleva 16 años en la hostelería. Ha sufrido fracturas, cortes y quemaduras, asegura que es lo más típico en la hostelería. También menciona el codo de tenista, una lesión dolorosa por la sobrecarga en los tendones del antebrazo que conectan con la parte externa del codo, provocada por movimientos repetitivos de muñeca. Así como la rodilla de tenista, frecuentemente denominada tendinitis rotuliana, de hecho, señala que lleva una rodillera.

"Para prevenirlo es muy difícil porque la hostelería es un trabajo que desgasta mucho, estas con la bandeja o cargando peso. Aunque flexiones las rodillas para coger la carga es complicado. Por mucho que se diga en la prevención de riesgos laborales, al final nos terminamos lesionando. Además, son muchas horas de pie y casi toda la hostelería tenemos varices en las piernas, pocos hay que no tengan", asegura.

Por otro lado, Cipriano Pulido, trabaja en Pipi Café, tiene 48 años y lleva 14 años en la hostelería. Afirma que nunca ha estado de baja y aún tiene muchas ganas de trabajar. "Tenemos unos horarios muy buenos y flexibles, ya que abrimos por la mañana y solo un rato por la tarde y si sabes trabajar y hacer las cosas bien no tienes por qué tener problemas. Pulido aconseja coger peso entre dos personas y apoyarse siempre en el compañero cuando haya carga de trabajo, por lo que cree fundamental que haya personal suficiente. "Hay que tener a la gente contenta, darle sus descansos y saber valorar el trabajo".

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Aunque menciona que en estos momentos ha habido una baja de un camarero por un problema de cadena, asegura que "no tiene que ver" con el trabajo.