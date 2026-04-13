Cultura y tradición
Navalvillar de Pela celebrará la quinta edición de 'Gorrofolk' con más de 1.500 participantes
El encuentro de folklore y cultura popular, impulsado por la asociación 'El Calderero' y la diputación, llenará de música y tradición las calles del municipio el 25 y 26 de abril
Diputación de Badajoz
La Asociación Cultural Raíces del Foklore Peleño 'El Calderero', de Navalvillar de Pela, ha logrado consolidar su encuentro de folklore y cultura popular 'Gorrofolk' , que celebrará su quinta edición los días 25 y 26 de abril. Durante ese fin de semana, la localidad pacense espera acoger a más de 1.500 personas entre grupos participantes y público , con el firme objetivo de "transmitir la cultura más profunda que tiene que ver con la tierra".
Apoyo institucional y vecinal
La cita ha sido presentada por la presidenta de la asociación, Belén Cañada, junto al diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, y el alcalde del municipio, Francisco Javier Fernández. Cabezas ha ratificado el firme respaldo de la Diputación de Badajoz a estos eventos, recordando que "el folklore es todo lo que nos representa".
Por su parte, el regidor peleño ha ensalzado el importante papel de los vecinos y la asociación para sacar adelante estas iniciativas. Propuestas que nacen del pueblo y que, aunque terminan convirtiéndose en "benditas complicaciones" para el equipo de gobierno , "siempre merece la pena", tal y como ha matizado Cañada.
Música, talleres y gastronomía
La programación oficial arrancará el sábado por la noche con la actuación del grupo 'El Pelujáncanu' y del propio 'Calderero', que se estrena este año subiendo a su propio escenario. El domingo será el día grande: comenzará por la mañana con la recepción de cinco agrupaciones invitadas procedentes de Cáceres, Ciudad Real y la provincia de Badajoz , y continuará con un extenso pasacalles que animará la localidad.
Además de la música, el encuentro contará con talleres de gorros sanantoneros (prenda que identifica la tradición local) y un sorteo de mantones de manila. También se abrirá una exposición de las tradicionales "mantas guapas" que adornan a los caballos para dar cuenta de su evolución histórica.
Las calles también albergarán puestos de indumentaria tradicional e instrumentos hechos a mano, que se complementarán con degustaciones de aceite de oliva y de la típica masmarria peleña. El evento culminará con un gran concierto en común en el que participarán todos los grupos invitados.
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