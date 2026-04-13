Navalvillar de Pela celebrará la quinta edición de 'Gorrofolk' con más de 1.500 participantes

La Asociación Cultural Raíces del Foklore Peleño 'El Calderero', de Navalvillar de Pela, ha logrado consolidar su encuentro de folklore y cultura popular 'Gorrofolk' , que celebrará su quinta edición los días 25 y 26 de abril. Durante ese fin de semana, la localidad pacense espera acoger a más de 1.500 personas entre grupos participantes y público , con el firme objetivo de "transmitir la cultura más profunda que tiene que ver con la tierra".

Apoyo institucional y vecinal

La cita ha sido presentada por la presidenta de la asociación, Belén Cañada, junto al diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, y el alcalde del municipio, Francisco Javier Fernández. Cabezas ha ratificado el firme respaldo de la Diputación de Badajoz a estos eventos, recordando que "el folklore es todo lo que nos representa".

Por su parte, el regidor peleño ha ensalzado el importante papel de los vecinos y la asociación para sacar adelante estas iniciativas. Propuestas que nacen del pueblo y que, aunque terminan convirtiéndose en "benditas complicaciones" para el equipo de gobierno , "siempre merece la pena", tal y como ha matizado Cañada.

Música, talleres y gastronomía

La programación oficial arrancará el sábado por la noche con la actuación del grupo 'El Pelujáncanu' y del propio 'Calderero', que se estrena este año subiendo a su propio escenario. El domingo será el día grande: comenzará por la mañana con la recepción de cinco agrupaciones invitadas procedentes de Cáceres, Ciudad Real y la provincia de Badajoz , y continuará con un extenso pasacalles que animará la localidad.

Además de la música, el encuentro contará con talleres de gorros sanantoneros (prenda que identifica la tradición local) y un sorteo de mantones de manila. También se abrirá una exposición de las tradicionales "mantas guapas" que adornan a los caballos para dar cuenta de su evolución histórica.

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Las calles también albergarán puestos de indumentaria tradicional e instrumentos hechos a mano, que se complementarán con degustaciones de aceite de oliva y de la típica masmarria peleña. El evento culminará con un gran concierto en común en el que participarán todos los grupos invitados.