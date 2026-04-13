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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Los vecinos del Casco Antiguo llevan ante el Defensor del Pueblo los inmuebles ruinosos
La asociación denuncia la "inacción" del ayuntamiento frente a las 197 denuncias por casas abandonadas presentadas desde 2023. Se ha creado un mapa de solares para que se puedan identificar y denunciar el estado de abandono
Javier Alcántara: "La música es la última memoria que perdemos"
El experto aplica su técnica en hospitales, residencias y centros de día, con especialización en musicoterapia hospitalaria, geriatría, Alzheimer, demencia, rehabilitación neurológica y salud mental
El arte contemporáneo de ‘DeVagar entre bienais’ une Badajoz y el Alentejo
La muestra se expone obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale) en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo
El Badajoz se da un festín y alcanza la segunda plaza
El cuadro pacense venció de manera contundente por 4-0 al Montehermoso gracias a los goles de Barba, Bermúdez, Gus Quezada y Fran Miranda, lo que le permite alcanzar la segunda plaza y seguir a cinco puntos del Don Benito
De no saber cocinar a subcampeona de España: la historia de la chef extremeña Rocío Maya
La cocinera Rocío Maya, de La Taberna de Noa en Fuentes de León, ha logrado el segundo puesto en el campeonato nacional 'Destapa las legumbres' con una propuesta inspirada en las comidas tradicionales del campo
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara esconde este pueblo de Cáceres: un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza
- Un concierto para 18.000 (+1): Fito triunfa en Cáceres con Robe en el aire
- Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres
- Fotogalería | El concierto de Fito & Fitipaldis en Cáceres, en imágenes