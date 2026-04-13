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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una de las casas abandonadas en la barriada del Casco Antiguo.

Una de las casas abandonadas en la barriada del Casco Antiguo. / Diego Rubio

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los vecinos del Casco Antiguo llevan ante el Defensor del Pueblo los inmuebles ruinosos

La asociación denuncia la "inacción" del ayuntamiento frente a las 197 denuncias por casas abandonadas presentadas desde 2023. Se ha creado un mapa de solares para que se puedan identificar y denunciar el estado de abandono

Javier Alcántara: "La música es la última memoria que perdemos"

El experto aplica su técnica en hospitales, residencias y centros de día, con especialización en musicoterapia hospitalaria, geriatría, Alzheimer, demencia, rehabilitación neurológica y salud mental

El arte contemporáneo de ‘DeVagar entre bienais’ une Badajoz y el Alentejo

La muestra se expone obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale) en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo

El Badajoz se da un festín y alcanza la segunda plaza

El cuadro pacense venció de manera contundente por 4-0 al Montehermoso gracias a los goles de Barba, Bermúdez, Gus Quezada y Fran Miranda, lo que le permite alcanzar la segunda plaza y seguir a cinco puntos del Don Benito

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La cocinera Rocío Maya, de La Taberna de Noa en Fuentes de León, ha logrado el segundo puesto en el campeonato nacional 'Destapa las legumbres' con una propuesta inspirada en las comidas tradicionales del campo

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