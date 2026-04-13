El PSOE de Badajoz reclama ambición y autocrítica ante una feria del mueble cada vez "más vacía y desaprovechada"

La 31ª Feria del Mueble y la Decoración- Hábitat 360 de Badajoz ha cerrado con el discurso habitual de éxito por parte del ayuntamiento, pero la realidad que se ha visto en los pabellones "vuelve a ir por otro lado". Así lo ha señalado el Grupo Municipal Socialista, que considera que la feria no ha cumplido expectativas y que está muy lejos de lo que debería ser un evento de referencia en la ciudad.

No es una crítica puntual. Es una tendencia que se repite y que ya es difícil de disimular. La feria sigue sin despegar, con poco contenido, escasa participación y una sensación clara de oportunidad desaprovechada. “Lo que hemos visto este año dista mucho de una feria de éxito. Es una oportunidad perdida, un fiasco”, ha señalado la concejala socialista Candi Arce, quien apunta que prácticamente todo es mejorable: concursos, participación, producción y capacidad de atraer al público.

El problema no es solo lo que hay, sino lo que no hay. Grandes zonas sin contenido, menos espacio útil para expositores de entidad y una feria que se recorre en muy poco tiempo. Ejemplos como la zona Pet Friendly, prácticamente inexistente, o actividades que no terminan de arrancar, refuerzan esa sensación. “Muy poca gente, muy, muy poca gente. En quince minutos ya estaba todo visto”, trasladaba un expositor durante la feria, una impresión que, según Arce, coincide con lo que han trasladado visitantes y profesionales.

Pese a ello, el equipo de gobierno insiste en un relato de éxito que no se corresponde con lo que ocurre dentro. “No sabemos si no escuchan o si no quieren escuchar, pero la realidad está ahí y es evidente”, ha añadido la concejala. También se cuestiona el modelo de acceso. Cobrar entrada por una feria con este nivel de contenido resulta difícil de defender. “Si no hay un valor añadido claro, lo lógico sería facilitar la entrada. Hoy por hoy, la feria ofrece poco más que lo que se puede encontrar fuera de ella”, ha señalado Arce.

A esto se suma un problema de fondo: el propio planteamiento de Ifeba. Su presupuesto no está orientado a crecer ni a transformar, sino a mantener lo existente. Y el resultado es coherente con eso: ferias que se repiten, que no evolucionan y que no generan el impacto que Badajoz necesita.

Desde el Grupo Socialista insisten en que Ifeba tiene potencial, pero hoy está claramente desaprovechado. “Hace falta ambición, más trabajo y menos autocomplacencia. Porque, si no se reacciona, lo que hoy es una feria débil acabará siendo irrelevante o directamente desaparecerá”, ha concluido Candi Arce.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones por la ausencia de la Feria de la Belleza y Moda en el calendario de Ifeba en 2026, tras 18 años celebrándose de forma continuada. El año pasado se celebró del 21 al 23 de marzo. Recuerdan que en 2025 se desarrolló con normalidad, por lo que no se entiende que haya desaparecido sin ninguna explicación pública. Por ello, preguntan si se ha suprimido, aplazado o si ha habido algún cambio que no se ha comunicado.