Los vecinos del Casco Antiguo llevan ante el Defensor del Pueblo los inmuebles ruinosos

La asociación del Casco Antiguo de Badajoz, en colaboración con la plataforma SOS Casco Antiguo y la plataforma en defensa del Casco Antiguo de Badajoz (Proccab), han decidido presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo debido a la inactividad del ayuntamiento frente a un total de 197 denuncias relacionadas con casas y solares en estado ruinoso. De las presentadas, 106 corresponden a noviembre de 2023 y 91 a enero y febrero de 2024. A pesar de este número significativo, el ayuntamiento solo ha respondido a seis expedientes.

La asociación señala que esta falta de respuesta se extiende por más de dos años, lo que ha llevado a la decisión de llevar el problema ante el Defensor del Pueblo.

"Tras dos años sin una respuesta del ayuntamiento, volvemos a iniciar los trámites para denunciar esta situación insostenible. Esperamos que la colaboración de ambas entidades para un objetivo común, la vivienda, aúna fuerzas de este problema que persiste en nuestro barrio", comentan desde la asociación.

Según la abogada, Teresa Viñuela, quien ha presentado las denuncias en representación de los vecinos, el ayuntamiento debe contactar a los propietarios de estas viviendas y solares para requerirles su mantenimiento, evitando así el deterioro y los riesgos asociados. La inactividad municipal no solo incumple esta obligación, sino que también genera problemas como focos de fumadores, falta de seguridad y el colapso de viviendas.

Vicente Rolo, miembro de Proccab, también coincide: "El problema que tenemos con los solares ruinosos es que son el hábitat ideal para la venta de drogas y sirve como escondite", comenta. Además, consideran "inaceptable" que en el Casco Antiguo haya "tantas propiedades en estado de ruina inminente". "Representa un peligro de derrumbe y afecta la calidad de vida", comenta. El objetivo de la asociación es que el ayuntamiento implemente un plan para dar un propósito a estas ruinas y solares.

"Exigimos que el ayuntamiento tome medidas, como derribar propiedades cuando sea necesario, ceder terrenos o idear un plan de acción. Hasta ahora, la respuesta ha sido mínima, a pesar de que existen leyes que obligan a hacerse cargo de esta problemática", ha contado Rolo.

Por otro lado, la abogada Viñuelas afirma que el trabajo de identificar y denunciar estas propiedades está siendo realizado por los ciudadanos, un rol que "debería corresponder al ayuntamiento". La queja ante el Defensor del Pueblo busca impulsar la acción para abordar "esta problemática que afecta la seguridad y el bienestar de los residentes del barrio".

Mapeo de ruinas

La asociación de vecinos ha creado un mapa de 190 ruinas y solares del Casco Antiguo de Badajoz en el que, a través de un enlace de Google Maps, los usuarios pueden identificarlas para acometer las denuncias realizadas entre los años 2023 y 2024. La iniciativa se ha compartido mediante los perfiles de redes sociales de los vecinos para continuar con esta labor de identificación de viviendas en abandono e indagar en su uso y propiedad. Se pide colaboración ciudadana para que se les haga llegar la calle y el número.

Desde la asociación destacan la importancia de la colaboración ciudadana para seguir ampliando este registro. En este sentido, animan a los vecinos a participar en la identificación de nuevos solares y viviendas en ruina o abandono que no estén incluidos en el mapeo, con el fin de avanzar en el conocimiento sobre su situación, uso y titularidad. Con esta iniciativa, los vecinos del Casco Antiguo refuerzan su compromiso con la mejora y recuperación del patrimonio urbano del centro histórico pacense.

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Las personas que deseen contribuir pueden hacerlo facilitando la dirección exacta, calle y número, de los inmuebles no registrados a través del correo electrónico de la asociación.