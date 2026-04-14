La archidiócesis y la diputación impulsarán un plan de turismo sacro

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, mantuvo este lunes, 13 de abril, un encuentro institucional con la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, en la sede de la institución provincial. La reunión, desarrollada en un ambiente de cordialidad, contó con la participación del Vicario General y del Ecónomo Diocesano, con el objetivo de estrechar lazos en favor del legado histórico y cultural de la provincia.

Renovación del compromiso económico

Durante el transcurso de la reunión, el Arzobispo trasladó su agradecimiento por el convenio vigente entre ambas entidades. Esta línea de cooperación está resultando fundamental para la recuperación de bienes culturales en los pequeños municipios pacenses, que a menudo presentan mayores dificultades para el mantenimiento de sus templos y edificios históricos.

En este sentido, ambas partes abordaron la posibilidad de renovar y ampliar dicho acuerdo. Actualmente, la inversión para estas actuaciones alcanza los 500.000 euros, sufragados de forma paritaria mediante una aportación de 250.000 euros por parte de la Diputación y una cuantía idéntica por parte del Arzobispado.

Hacia un modelo de turismo integral

Uno de los anuncios más destacados del encuentro fue la intención de la diputación de estudiar un proyecto integral de turismo religioso para toda la provincia. Según explicó la presidenta, este plan buscará integrar el patrimonio eclesiástico con los atractivos turísticos específicos de cada localidad, potenciando la llegada de visitantes y el desarrollo económico de las comarcas.

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Protección del entorno rural

Finalmente, los mandatarios subrayaron la prioridad de atender de forma especial al patrimonio rural. La colaboración estrecha entre las dos instituciones se presenta como la garantía necesaria para asegurar la conservación y puesta en valor de unas infraestructuras que no solo poseen un valor espiritual, sino que constituyen el corazón de la identidad y la historia de los pueblos de Badajoz.