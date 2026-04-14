Conservación de carreteras
La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
Los 7,7 kilómetros de la BA-20 se incluyen en la obra que acaba de adjudicar el Ministerio de Transportes por más de 14 millones de euros
La duración del contrato, que abarca casi 200 kilómetros, es de tres años, prorrogables
El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar por 14,39 millones de euros el contrato para conservar 196,6 kilómetros de carreteras que enlazan o llegan a Badajoz, entre ellas los 7,7 kilómetros de la BA-20, conocida como 'autopista', que atraviesa la ciudad, según ha informado a través de un comunicado.
La duración del contrato inicialmente será de tres años, prorrogable a dos años más y otra prórroga adicional de un máximo de nueve meses.
El anuncio de esta adjudicación, previamente autorizada en Consejo de Ministros y licitada por el ministerio, ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En el contrato se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
Esta actuación se enmarca en el programa de este ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la red de carreteras del estado para asegurar que sea accesible "en las condiciones
adecuadas a todos los ciudadanos". En concreto, recoge medidas como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 196,658 kilómetros de carreteras del sector número 04, que incluye 106,006 kilómetros de autovía.
¿Qué carreteras son?
Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:
• Autovía A-5 en su recorrido por toda la provincia de Badajoz, desde el límite provincial con Cáceres, cerca de Miajadas (km 301), hasta Badajoz capital, cerca de la frontera con Portugal (km 407).
• Carretera N-5, en más de 25 kilómetros en varios tramos entre los kilómetros 330 y 407, entre Mérida y Badajoz.
• BA-20, a lo largo de 7,7 kilómetros en Badajoz.
• N-523, que une ambas capitales extremeñas, entre los kilómetros 37 y 84. Hay que recordar que está en marcha la obra de conversión en autovía de esta carretera, aunque no han comenzado los trabajos en este tramo.
• Varios tramos de la N-430, N-5A, así como ramales de conexión entre la A-5 y la A-66.
Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la carretera N-523, entre los kilómetros 42,875 y 48, en el tramo Puebla de Obando-La Roca
de la Sierra.
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