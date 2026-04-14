La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada

El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar por 14,39 millones de euros el contrato para conservar 196,6 kilómetros de carreteras que enlazan o llegan a Badajoz, entre ellas los 7,7 kilómetros de la BA-20, conocida como 'autopista', que atraviesa la ciudad, según ha informado a través de un comunicado.

La duración del contrato inicialmente será de tres años, prorrogable a dos años más y otra prórroga adicional de un máximo de nueve meses.

El anuncio de esta adjudicación, previamente autorizada en Consejo de Ministros y licitada por el ministerio, ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En el contrato se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Esta actuación se enmarca en el programa de este ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la red de carreteras del estado para asegurar que sea accesible "en las condiciones

adecuadas a todos los ciudadanos". En concreto, recoge medidas como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 196,658 kilómetros de carreteras del sector número 04, que incluye 106,006 kilómetros de autovía.

¿Qué carreteras son?

Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

• Autovía A-5 en su recorrido por toda la provincia de Badajoz, desde el límite provincial con Cáceres, cerca de Miajadas (km 301), hasta Badajoz capital, cerca de la frontera con Portugal (km 407).

• Carretera N-5, en más de 25 kilómetros en varios tramos entre los kilómetros 330 y 407, entre Mérida y Badajoz.

• BA-20, a lo largo de 7,7 kilómetros en Badajoz.

• N-523, que une ambas capitales extremeñas, entre los kilómetros 37 y 84. Hay que recordar que está en marcha la obra de conversión en autovía de esta carretera, aunque no han comenzado los trabajos en este tramo.

• Varios tramos de la N-430, N-5A, así como ramales de conexión entre la A-5 y la A-66.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la carretera N-523, entre los kilómetros 42,875 y 48, en el tramo Puebla de Obando-La Roca

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