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El Ayuntamiento de Almendralejo reorganiza las áreas de Salud, Igualdad y Deportes

El consistorio ha redistribuido las funciones municipales para cubrir la ausencia de la concejala Carolina Preciado

Juliana Megías, Francisco Jesús Hernández y Josefina Barragán, de izquierda a derecha.

Juliana Megías, Francisco Jesús Hernández y Josefina Barragán, de izquierda a derecha. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha llevado a cabo una reorganización temporal de funciones en varias áreas municipales tras la baja por maternidad de la concejala Carolina Preciado. Esta reestructuración afecta a las delegaciones de Deporte, Salud y Consumo, e Igualdad, que serán asumidas por otros miembros del equipo de gobierno mientras dure su ausencia.

En concreto, el área de Salud y Consumo pasa a estar gestionada por Josefina Barragán Merino, quien suma estas competencias a sus actuales responsabilidades en Urbanismo y Patrimonio, Comercio y Mercado, Turismo, Hermanamientos y Asuntos Taurinos. Por su parte, la concejalía de Deporte será asumida por Francisco Jesús Hernández González, que ya dirige áreas como Recursos Humanos, Limpieza Viaria, Residuos Sólidos Urbanos y Transporte Urbano.

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Asimismo, las competencias en materia de Igualdad recaerán temporalmente en Juliana Megías , quien compatibilizará esta responsabilidad con sus delegaciones actuales en Economía, Fondos Europeos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Protección Animal.

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