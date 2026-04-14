Badajoz cierra su Semana Santa con más de 300.000 visitantes

Una Semana Santa "marcada por el éxito". Este es el balance que realiza el Ayuntamiento de Badajoz, que ha destacado la afluencia de público, el impacto económico y su proyección exterior, consolidándose como un destino turístico de referencia en estas fechas. En total, más de 300.000 personas han disfrutado de la Semana Santa pacense, "reflejo del creciente interés y de la capacidad de atracción de la ciudad".

De esta forma, señala el consistorio, la Semana Santa de Badajoz, declarada de Interés Turístico Internacional, "vuelve a demostrar su relevancia no solo como manifestación religiosa y cultural, sino también como un elemento clave en la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional".

Una vez recibidos los datos de ocupación hotelera, según detalla en nota de prensa, reflejan un balance "muy positivo", "con niveles muy elevados que han rozado el lleno durante gran parte de la semana". Este resultado "cobra aún más relevancia" al haberse incrementado la oferta de plazas de alojamiento respecto a años anteriores, ha agregado, gracias a la apertura de nuevos establecimientos, y lo que evidencia el crecimiento del sector turístico local.

Ocupación hotelera

En este sentido y con respecto a otros años, destaca el aumento de la ocupación durante los primeros días de la semana, de lunes a miércoles, mientras que en los centrales se han mantenido cifras muy altas. Además, se ha producido un incremento en el precio medio por estancia, reforzando la rentabilidad del sector.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional ha representado el 73 por ciento del total, con especial presencia de Andalucía, Madrid, Extremadura, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Por su parte, el turismo internacional ha alcanzado el 27 por ciento, con visitantes procedentes principalmente de Portugal, así como de China, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, "lo que confirma la creciente proyección exterior de la ciudad".

Las visitas a los monumentos también han registrado cifras destacadas y aproximadamente el 20 por ciento de los visitantes han sido extranjeros, con un claro predominio de Portugal (57 por ciento), seguido de América (13 por ciento), el resto de Europa (7,5 por ciento) y Francia (6 por ciento).

En el ámbito nacional, destaca la presencia de visitantes de la propia región (36 por ciento), junto con Madrid (19 por ciento) y Andalucía (11 por ciento), además de otras comunidades como Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y País Vasco.

Lo más visitado

Por otro lado, entre los espacios patrimoniales más visitados, se encuentran la Torre de Espantaperros, la Puerta de Palmas y La Galera, ha detallado el ayuntamiento, junto con que este importante flujo de visitantes ha tenido un impacto "muy positivo" en la economía local.

De este modo, los establecimientos de hostelería y comercio, especialmente en la zona centro, han registrado altos niveles de reservas, ocupación y ventas a lo largo de toda la semana, "evidenciando el dinamismo generado por la Semana Santa y su capacidad como motor económico para la ciudad".

"En este éxito colectivo ha sido fundamental la implicación de los pacenses, que han salido a la calle y se han volcado con su Semana Santa, contribuyendo a crear un ambiente único, sin ningún incidente a pesar de la alta concentración de público, que ha sido percibido y valorado por quienes han visitado la ciudad", ha valorado el Ayuntamiento de Badajoz.

Al mismo tiempo, ha agradecido al Arzobispado, a las cofradías y hermandades, a los costaleros, nazarenos, penitentes, a las bandas de música, trabajadores y servicios municipales implicados y, en definitiva, a todas las personas que hacen posible cada año esta celebración. "Gracias a su trabajo y compromiso, la Semana Santa de Badajoz sigue siendo una reconocida expresión de fe cristiana que, además, revierte de manera muy positiva en el conjunto de la ciudad", ha concluido.