Enfermeros de la UCI del Hospital Universitario de Badajoz piden más personal: "Estamos saturados"

Los enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Badajoz, han denunciado la situación que atraviesan debido al aumento de pacientes y la falta de personal. Según el colectivo, la UCI ha experimentado un incremento constante en los últimos años, con casos cada vez más complejos que requieren cuidados intensivos y una atención constante.

A pesar de este aumento en la demanda, el personal no ha crecido al mismo ritmo, lo que ha llevado a una situación de saturación.

"Estamos saturados y no podemos atender a los pacientes como se merece, comprometiendo gravemente su seguridad", ha relatado, Victoria Barroso, en representación de sus compañeros afectados por la situación, entre ellos, Lourdes Vicario, Carmen Botello y Jennifer Payeta.

La situación se agrava por el incumplimiento de los ratios recomendados, que sugieren que cada enfermero debería atender un máximo de dos pacientes en la UCI debido a la complejidad de los casos. Sin embargo, según cuenta Barroso, la mayoría de los días, los enfermeros atienden a más de dos pacientes, porque hay más camas que enfermeros. "Con 30 camas y solo 10 enfermeros por turno, no contamos con personal suficiente para atender adecuadamente a todos los pacientes".

La dirección del hospital ha ofrecido como solución que los enfermeros refuercen el servicio en sus días libres, pero esta medida no es sostenible a largo plazo, ya que la gente necesita descansar. "Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta al personal, sino que repercute negativamente en la salud de los pacientes, aumentando el riesgo de complicaciones y errores", han señalado.

Los enfermeros han mantenido varias reuniones con la dirección y la gerencia, quienes están al tanto de la situación. La última reunión, antes de las elecciones, tuvo como respuesta que no se podía contratar más personal por falta de presupuesto. Los enfermeros exigen un aumento real del personal, que sea contratado de forma permanente y que se adapte a las recomendaciones de ratios, en lugar de depender de horas extras o planes funcionales que no reflejan la realidad de la carga de trabajo.

Respuesta de la Junta

La consejería de Salud y Servicios Sociales ha asegurado que la dotación de enfermería en la UCI en el hospital se ha incrementado “de manera muy significativa” desde la llegada del actual equipo gestor. Según ha explicado la administración autonómica, la ampliación de plantilla era una demanda que se venía realizando desde hace años sin respuesta por parte del anterior gobierno, y no ha sido hasta ahora cuando se han mejorado los ratios de personal.

"El plan funcional inicial contemplaba una plantilla de 5 enfermeros en turno de mañana, 5 en turno de tarde y 4 en turno de noche. Esta planificación se revisó para establecer una dotación base de 5-5-5, equiparando así el turno de noche a los turnos diurnos, algo que previamente no ocurría. Posteriormente, se ha incrementado aún más la cobertura en el turno de mañana, donde actualmente hay 6 enfermeros. En los turnos de tarde y noche, el ajuste a 6 profesionales se realiza en función de la presión asistencial. Esta flexibilidad permite adaptar los recursos a las necesidades reales en cada momento. En este sentido, se han incorporado un total de 6 enfermeros. Hasta completar una plantilla de 54 enfermeros", ha señalado.

Desde la Junta indican que la UCI cuenta con 30 boxes, que "no suelen estar ocupados en su totalidad". No obstante, "se trabaja con ratios asistenciales exigentes, en torno a un enfermero por cada dos pacientes, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas para garantizar la calidad y la seguridad de la atención". Por último, sostiene que los ratios se sitúan en línea con los de otros hospitales públicos de su misma categoría (nivel 3), así como con las recomendaciones del Ministerio y de las sociedades científicas.

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A todo ello, el colectivo ha contestado que en Semana Santa se han implantado a 12 enfermeros en turno de mañana de lunes a viernes "a costa de eliminarlo de nuestros días que teníamos libres por plantilla". Además, han aclarado que "los refuerzos son siempre por la buena voluntad de que un compañero quiera venir en su día libre, y por tanto no están asegurados".