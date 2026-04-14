Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz

La excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz avanza a buen ritmo. Desde que se hallaran los primeros restos óseos durante las obras que sustituyen la red de abastecimiento y saneamiento de agua en dicha vía hasta ahora los restos localizados han aumentado en tres y ya se conocen muchos más detalles.

Decúbito lateral y mirando a la meca, esas fueron las características que dieron las claves para pensar que esta zona había sido la prolongación de la maqbara, el cementerio islámico. Lo que se ha ido encontrando completa esa teoría. Los cuerpos han aparecidos desnudos y sin ningún ajuar junto a ellos que vuelve a coincidir con los modos de enterramientos entre los musulmanes en el siglo X y XII.

La clave inicial: ¿fosa o cementerio?

Según explica el director de la intervención, el arqueólogo Francisco García Sánchez, los trabajos han permitido confirmar la existencia de la maqbara en esta zona urbana. "No podemos hacer una excavación total, pero la Junta nos ha pedido identificar qué es lo que tenemos aquí", señala, detallando que las primeras actuaciones han sido clave para entender la naturaleza del hallazgo.

En un primer momento, los técnicos dudaron si se trataba de una fosa común o de un cementerio organizado. La clave estuvo en la disposición de los cuerpos: "En la fosa común son varios cuerpos apelotonados y en un cementerio son cada uno. Por eso tuvimos que limpiar más las primeras tumbas", explica el arqueólogo.

Enterramientos islámicos del siglo XI al XIII

Los restos hallados corresponden, según los primeros indicios, a enterramientos de entre los siglos XI y XIII. "Estamos prácticamente entre el siglo XI y el XII", afirma García Sánchez, quien confirma que los cuerpos siguen el rito islámico tradicional.

Hasta el momento, se han documentado diez inhumaciones, aunque inicialmente se hablaba de seis. "Actualmente tenemos ocho cuerpos", precisaba el director de la excavación en la mañana del lunes, quien advierte que la cifra podría variar a medida que avancen los trabajos. En efecto, solo minutos después de responder las preguntas de La Crónica de Badajoz hallaban el noveno enterramiento y horas más tarde el décimo.

Un arqueólogo y un peón trabajan para sacar a la luz uno de los esqueletos del cementerio islámico. / J. H.

Hallazgos excepcionales: un "matrimonio" y una muerte en parto

Uno de los descubrimientos más sorprendentes es una inhumación doble, algo extremadamente inusual en el mundo islámico. "Sabemos que por el rito islámico ese tipo de enterramientos conjuntos no estaba permitido", explica García Sánchez.

Sin embargo, la excavación ha revelado una escena única: "Tenemos un matrimonio. Está la mujer detrás abrazando al marido". Este hallazgo plantea interrogantes sobre las circunstancias de la muerte: "¿Qué pasó? Eso ya nos da información". El arqueólogo técnico Manuel Bermúdez subraya la singularidad del conjunto: "Cada uno de los enterramientos está teniendo una peculiaridad diferente que se escapa un poco de la costumbre islámica".

Restos del matrimonio encontrado durante la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

A este caso se suma otro igualmente impactante: el de una mujer fallecida durante el parto. "Parte del feto se encuentra aún en el canal de parto", detalla, lo que permite reconstruir con gran precisión el momento de la muerte.

Indicios de conflicto bélico

Los expertos manejan dos hipótesis principales para explicar estas inhumaciones atípicas: un episodio bélico o una epidemia. "Hay un cuerpo que tiene señales bélicas, con un golpe de arma de filo en el cráneo", indica el director. Bermúdez añade más datos: "El hombre que aparece junto a su mujer presenta una amputación del fémur y un corte en la pelvis, lo cual también es indicio de que aquí hubo un conflicto bélico".

Esta teoría se sustenta por el hallazgo de uno de los cadáveres que es compatible con un mártir. Este esqueleto ha sido encontrado con varias heridas en la cabeza. Una de ellas localizada en la parte frontal y una gran fractura con falta de hueso en la parietal. Según indican los arqueólogos, cuentan con evidencias de la posibilidad de que fuera un soldado. Ambos lo catalogan como el "mártir" que podría confirmar la mencionada hipótesis. "En el mundo islámico, se considera mártir a una persona muerta en combate", aclara Bermúdez y evitando que haya confusiones con la concepción de mártir en la cristiandad.

Los arqueólogos, Francisco García Sánchez y Manuel Bermúdez, a la izquierda y derecha, en la excavación en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

No obstante, los arqueólogos son prudentes. "Decir que fue una batalla concreta es aventurarse demasiado", advierte el técnico, quien recuerda que la documentación sobre el periodo islámico en Badajoz es limitada. Su compañero de Kairós 26 Arqueología y Gestión, empresa que ejecuta la excavación, apunta a dos posibles contextos históricos: "Podemos estar en los asedios del Reino Taifa de Badajoz o en las guerras civiles entre almorávides y almohades", dice Francisco García Sánchez.

Una ampliación del cementerio islámico

Otro de los aspectos clave del hallazgo es su ubicación. Según Bermúdez, todo apunta a que esta zona sería una ampliación del cementerio islámico ya conocido en la ciudad: "Esto fue una ampliación que se usó fuera de la muralla, en una zona deshabilitada".

Este dato refuerza la importancia que tuvo la ciudad en época islámica. La aparición de estos restos conociendo que en el baluarte de Santiago, en la memoria de Menacho, se halló hace 20 años la maqbara en su mayor extensión hace pensar que esta contó con grandes dimensiones. "Esto nos da la magnitud de que era una ciudad grande", afirma el arqueólogo técnico, recordando que Badajoz fue capital de un reino taifa.

Uno de los peones especializado en excavaciones arqueológicas trabaja en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Un yacimiento condicionado por obras modernas

Los arqueólogos esperan que el número de enterramientos descubiertos siga aumentando conforme avancen sus trabajos, pero desestiman que paralice las intervenciones en los tramos más cercanos a la Delegación del Gobierno en Extremadura. Lo dicen porque los trabajos han evidenciado el impacto de intervenciones urbanas anteriores.

En algunas zonas, especialmente el denominado sector 3, junto a la plaza de la Libertad, la información arqueológica se ha perdido. "Está todo totalmente revuelto", lamenta García Sánchez, debido a obras realizadas en los años 90 sin control arqueológico. Aun así, otras áreas se han conservado en buen estado, permitiendo documentar los enterramientos con precisión.

Imagen de las obras de la nueva red de abastecimiento y saneamiento en el sector 3, junto a la Delegación del Gobierno en Extremadura. / J. H.

Próximos pasos: documentación y estudio

El proceso actual se centra en la delimitación y estudio de los restos. "Tenemos que hacer un estudio topográfico exacto para no perder información", explica el director. Posteriormente, se procederá a la exhumación y análisis de los huesos, siempre bajo supervisión de la Junta de Extremadura. "Los restos pueden ir al museo o someterse a estudios antropológicos", añade.

Todo ello sin detener las obras: "No se está paralizando la obra, hay una coordinación bastante buena", destaca García Sánchez, quien insiste en la importancia de equilibrar desarrollo urbano y conservación histórica.

Un hallazgo único en Badajoz

Para los arqueólogos, el descubrimiento ya es extraordinario. "El mejor hallazgo ya está hecho", afirma Bermúdez. El enterramiento doble, en particular, es considerado inédito en la ciudad. García Sánchez lo resume así: "Es una peculiaridad dentro de lo común. Es la primera vez que se documenta algo así en Badajoz".

Un hallazgo que no solo aporta datos científicos, sino que también humaniza el pasado, mostrando historias de vida, muerte y afecto que han permanecido ocultas durante siglos bajo el asfalto de la ciudad.