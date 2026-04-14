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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides
Cerca de 50 jóvenes actúan hoy en la VIII Jornada de Teatro Escolar de Badajoz
El teatro López de Ayala acoge este encuentro cultural, donde estudiantes de Secundaria y Bachillerato exhibirán sus obras teatrales en una cita gratuita abierta al público
La cesión de suelo para el instituto de Cerro Gordo tiene fecha: el ayuntamiento la aprueba este jueves en un pleno extraordinario
Se levantará en una parcela de 17.000 metros cuadrados. Será un IES de 16+6 unidades + ciclos formativos. La asociación de vecinos expresa su satisfacción por el acuerdo inminente
La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
Los 7,7 kilómetros de la BA-20 se incluyen en la obra que acaba de adjudicar el Ministerio de Transportes por más de 14 millones de euros. La duración del contrato, que abarca casi 200 kilómetros, es de tres años, prorrogables
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
- Un barrio de Cáceres se planta: firmas contra años de promesas sin cumplir
- Dolores Dame Colores, el bar que pone de moda al Mago de Oz en Cáceres
- Cáceres, ante una primavera sin pausa: 'Vienen dos meses de locura
- Fotogalería | Las imágenes de la romería de la Virgen del Puerto de Plasencia