Cultura
La Revista de Estudios Extremeños rescata la perspectiva positiva de las fronteras con los vínculos entre España y Portugal
El Museo de Arte Contemporáneo de Elvas acogió el pasado sábado la puesta de largo del nuevo número, centrado en el arte, la literatura y los nexos culturales entre la región y el país luso
La Crónica de Badajoz
La Revista de Estudios Extremeños (Reex), editada por el Centro de Estudios Extremeños (Ceex) de la Diputación de Badajoz, ha sacado a la luz su segundo número. La publicación fue presentada el pasado sábado en el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas (MACE), una elección de espacio en total consonancia con su título: Entre Extremadura y Portugal: arte, literatura y vínculos culturales.
Cultura rayana y sincronía
El acto contó con la participación del diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, y estuvo marcado por una conversación entre António Cachola, coleccionista portugués; Antonio Sáez, catedrático de Literaturas Ibéricas; y Patricia Machado, directora del MACE. Durante el encuentro, los ponentes pusieron en valor la cercanía de las regiones de ambos países y apostaron por romper el tópico de que Extremadura y Portugal se han dado la espalda durante años. En este sentido, definieron la cultura rayana como un elemento que "trata de sincronías y une a las personas".
Un archivo vivo desde 1927
La Revista de Estudios Extremeños, nacida en 1927, acumula casi un siglo como espacio de encuentro intelectual y auténtica "enciclopedia extremeña". Según destacó Cabezas, la publicación sigue siendo un lugar desde el cual "pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro". Actualmente, la revista se encuentra en una etapa que combina el respeto por su legado con una clara voluntad de actualización, incorporando un nuevo diseño, contenidos renovados y nuevas voces.
Puntos de encuentro
En la presentación también intervinieron el director de la revista, Luis Sáez, y el vicealcalde de Elvas, Nuno Mocinha. Sáez subrayó que el marco de la Reex facilita situar a la región dentro de España y Europa, siendo Portugal "la Europa más cerca". Por su parte, Mocinha realizó un llamamiento a "utilizar las mismas piedras que generan fronteras para construir puentes".
Con esta iniciativa en el país vecino, la Diputación de Badajoz reafirma que, en el ámbito del conocimiento, las fronteras no deben ser límites, sino puntos de encuentro.
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