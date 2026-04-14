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Cultura

La Revista de Estudios Extremeños rescata la perspectiva positiva de las fronteras con los vínculos entre España y Portugal

El Museo de Arte Contemporáneo de Elvas acogió el pasado sábado la puesta de largo del nuevo número, centrado en el arte, la literatura y los nexos culturales entre la región y el país luso

Acto de presentación de la revista en el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas

Acto de presentación de la revista en el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Revista de Estudios Extremeños (Reex), editada por el Centro de Estudios Extremeños (Ceex) de la Diputación de Badajoz, ha sacado a la luz su segundo número. La publicación fue presentada el pasado sábado en el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas (MACE), una elección de espacio en total consonancia con su título: Entre Extremadura y Portugal: arte, literatura y vínculos culturales.

Cultura rayana y sincronía

El acto contó con la participación del diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, y estuvo marcado por una conversación entre António Cachola, coleccionista portugués; Antonio Sáez, catedrático de Literaturas Ibéricas; y Patricia Machado, directora del MACE. Durante el encuentro, los ponentes pusieron en valor la cercanía de las regiones de ambos países y apostaron por romper el tópico de que Extremadura y Portugal se han dado la espalda durante años. En este sentido, definieron la cultura rayana como un elemento que "trata de sincronías y une a las personas".

Un archivo vivo desde 1927

La Revista de Estudios Extremeños, nacida en 1927, acumula casi un siglo como espacio de encuentro intelectual y auténtica "enciclopedia extremeña". Según destacó Cabezas, la publicación sigue siendo un lugar desde el cual "pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro". Actualmente, la revista se encuentra en una etapa que combina el respeto por su legado con una clara voluntad de actualización, incorporando un nuevo diseño, contenidos renovados y nuevas voces.

Puntos de encuentro

En la presentación también intervinieron el director de la revista, Luis Sáez, y el vicealcalde de Elvas, Nuno Mocinha. Sáez subrayó que el marco de la Reex facilita situar a la región dentro de España y Europa, siendo Portugal "la Europa más cerca". Por su parte, Mocinha realizó un llamamiento a "utilizar las mismas piedras que generan fronteras para construir puentes".

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Con esta iniciativa en el país vecino, la Diputación de Badajoz reafirma que, en el ámbito del conocimiento, las fronteras no deben ser límites, sino puntos de encuentro.

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