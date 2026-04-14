Almendralejo
El torneo Intercentros reunió a más de 7.000 personas en Almendralejo
La Academia Extremadura bate récord de participación de alumnos con 1.300 escolares de los ocho centros educativos de Almendralejo
Almendralejo
El polideportivo municipal acogió a más de siete mil personas el pasado fin de semana durante la celebración de una nueva edición del torneo Intercentros de fútbol que organiza la Academia Extremadura y que se ha posicionado como uno de los eventos educativos y de ocio infantil más exitosos de la ciudad.
Más de 1.300 escolares, de ocho centros educativos, jugarán más de 200 partidos utilizando todos los campos de césped disponibles y los dos pabellones del polideportivo.
Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, uno de los impulsores, comenta que ha sido todo un éxito y valora de forma muy positiva que cada vez sean más niñas las que se apuntan al torneo que ha batido récord de participación.
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