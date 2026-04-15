Los bomberos de Badajoz celebran su primera carrera solidaria el próximo 3 de mayo

Los bomberos de Badajoz celebrarán el próximo 3 de mayo su primera carrera solidaria, con el objetivo de recaudar fondos para Cruz Roja y los comedores sociales San Vicente de Paúl, Virgen de la Acogida y Gurugú, así como conmemorar el Día Mundial del Bombero.

La cita tendrá como punto neurálgico el pub Puerta Trece, en la margen izquierda del Guadiana, y reunirá distintas modalidades deportivas para todas las edades y niveles. La programación arrancará a las 09.00 horas con la carrera larga de 14 kilómetros y la prueba de relevos por parejas mixtas, esta última puntuable para el Circuito por la Igualdad. A las 10.30 horas se celebrarán la carrera corta, la marcha nórdica y la caminata, todas ellas con un recorrido de 7,5 kilómetros.

Más tarde, a las 11.30 horas, tendrán lugar las carreras de bomberos, con modalidades de equipo EPI+ERA y EPI sobre una distancia de 5 kilómetros, mientras que a las 12.30 horas se desarrollarán las carreras infantiles no competitivas, con trayectos adaptados a cada edad.

Inscripciones

Las inscripciones para participar en esta primera edición ya están abiertas. El precio es de 8 euros para adultos y 5 euros para menores, e incluye una consumición en Puerta Trece. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción de manera presencial en Be Padel, situado en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, 16, o a través de internet en la web pulsaciones.net.

Además, quienes lo deseen podrán adquirir una camiseta conmemorativa del evento por 8 euros, aunque en este caso solo estará disponible en formato presencial.

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El evento está organizado por ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y Deporte), en colaboración con la Asociación Deportivo-Cultural Bomberos de Badajoz, y cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, FMD, Protección Civil, AVATEL, Marinsa, Arteo y Taberna Gambrinus, además de la colaboración de Puerta Trece, Be Padel y Cruz Roja.