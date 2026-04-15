Don Benito pide que se reactive el proyecto de la presa del Golondrón

El Ayuntamiento de Don Benito ha dado un paso al frente para reactivar el histórico proyecto de la presa del Golondrón, una infraestructura que vuelve a situarse en el centro del debate territorial como solución a los problemas hídricos y de seguridad en la comarca.

El consistorio ha acogido esta semana un encuentro con representantes institucionales, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, empresarios y vecinos afectados por inundaciones e incendio para recibir información sobre esta iniciativa. Y es que, tal y como destacan desde el consistorio dombenitense, uno de los principales argumentos para su impulso es el impacto de las riadas de marzo de 2025, cuando el desbordamiento de varios cauces provocó importantes daños en explotaciones agrícolas y pérdidas económicas. En este contexto, la presa se plantea como una herramienta clave para regular los caudales, reducir el riesgo de inundaciones y asegurar recursos hídricos en épocas de sequía, además de reforzar el tejido agrícola y el empleo, según destacan.

Década de los 80

Se trata de un proyecto con décadas de recorrido, ya que fue planteado en los años 80 e incluido en el Plan Hidrológico Nacional de 2001. Según las estimaciones, contaría con una capacidad de entre 90 y 100 hectómetros cúbicos y permitiría ampliar el regadío en hasta 10.000 hectáreas vinculadas al sistema del Canal del Zújar. Además de su función hidráulica, la infraestructura tendría un impacto económico y medioambiental relevante, con generación de empleo, atracción de inversiones agroindustriales, posible producción de energía renovable y mejora de la biodiversidad.

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Gestión hídrica

Durante la reunión, varios afectados trasladaron sus experiencias tras las últimas borrascas, poniendo de relieve la necesidad de mejorar la gestión del agua en el territorio. En este sentido, la alcaldesa, Elisabeth Medina, ha defendido que se trata de un momento «decisivo», al coincidir con la fase de participación pública de la planificación hidrológica, y ha apostado por una estrategia conjunta basada en informes técnicos, mociones municipales y la suma de apoyos sociales.