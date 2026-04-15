Política local
Javier Romo es elegido como nuevo coordinador local de Izquierda Unida en Almendralejo
El almendralejense, de 33 años, será aspirante a la alcaldía por IU
Javier Romo ha sido elegido nuevo coordinador local de Izquierda Unida en Almendralejo tras su ratificación por la asamblea celebrada el pasado viernes 10 de abril. Romo asume así la responsabilidad al frente de la formación sustituyendo a Domingo Espino, quien ha renunciado al cargo por motivos personales, apenas unos meses después de haber sido designado en sustitución de Santiago Fernández, histórico dirigente local durante dos décadas.
Desde la organización han trasladado su enhorabuena al nuevo coordinador, destacando el papel de la militancia como “raíces y fuerza” de la formación, al tiempo que han agradecido el trabajo realizado por Espino durante su etapa al frente de IU en la localidad. En el acto de nombramiento estuvieron presentes diferentes representantes regionales, entre ellos la coordinadora regional de IU Extremadura y diputada en la Asamblea, Nerea Fernández, así como otros miembros de la dirección autonómica.
Javier Romo, de 33 años y militante desde los 19 en las Juventudes Comunistas, compaginará esta nueva responsabilidad con su cargo como secretario del PCE en Tierra de Barros. El nuevo coordinador ha agradecido la confianza depositada y ha señalado que afronta el reto con el objetivo de “avivar la llama de la izquierda transformadora” en Almendralejo. Entre sus prioridades se encuentra reforzar la militancia, especialmente entre jóvenes y mujeres, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para organizarse y participar activamente, convencido de que “el futuro dependerá de la fuerza y la organización de la izquierda”.
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