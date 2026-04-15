La obra para renovar el paseo de la Radio en el Cerro de Reyes (Badajoz) ya está licitación años tras años de peticiones y promesas

El paseo de la Radio en el barrio pacense de Cerro de Reyes se reformará de manera integral. Tras años de peticiones por parte de los vecinos y después de anunciarse varias veces la intervención en esta zona de Badajoz, el ayuntamiento publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la obra.

Este proyecto tiene un importe estimado de 446.400 euros con IVA incluido. La empresa que obtenga la adjudicación de las intervenciones tendrán un tiempo de cinco meses para poder ejecutarlas.

Las obras

El pliego de prescripciones técnicas recoge todos los puntos que se van a desarrollar en este proyecto que abordará "la remodelación integral del parque central situado en el paseo de la Radio". Para ello, se eliminarán los pavimentos existentes, se desmontará el mobiliario y se realizará la excavación de tierra necesaria para poder acometer las acciones posteriores.

De la misma forma, los árboles también tendrán protagonismo en la primera fase de esta obra: se eliminarán los árboles no protegidos que se encuentren en mal estado y se retirarán los tocones de árboles talados con anterioridad.

Cuando el terreno esté preparado la empresa que consiga ser la adjudicataria del contrato renovará las redes de saneamiento, abastecimiento y la red de alumbrado. La pavimentación del parque se realizará con adoquines y contará con diferentes zonas con gravilla en zonas de juegos infantiles.

Precisamente, la instalación de juegos para niños también viene recogida en la prescripción técnica de este proyecto. El nuevo proyecto para esta zona del Cerro de Reyes también incluye la renovación total del mobiliario y la incorporación de varias zonas deportivas. En la zona más cercana a la calle Alemania, en la parte más alta, se instalará una pista multideportiva y metros más abajo dos para jugar a la petanca.

Asimismo, contará con zonas verdes en las que se prepararán parterres para la nueva jardinería en donde también se instalará riego automático y se plantarán "masa arbórea y siembra de césped".

Satisfacción entre los vecinos

Esta noticia se ha recibido con mucho agrado por parte de los vecinos. Miguel García Flores, presidente de la asociación de vecinos de Cerro de Reyes, se ha mostrado muy contento con la noticia: "Es un paseo que es muy bonito y que necesita ser mejorado". Según explica, llevan muchos años pidiendo la reforma de esta zona que parte de la zona de la iglesia y que llega hasta el arroyo Rivillas.

Pese a la alegría, García Flores lo toma con cautela y espera que llegue a buen puerto: "La inversión está hecha, pero ahora hay que materializarlo". Lo dice porque existen precedentes en su barrio de licitaciones de obras que quedan desiertas. "Los vestuarios del campo de fútbol se licitaron en julio por cuarta vez, pero ninguna empresa se presentó para hacer la obra", lamenta.

Al paseo de la Radio y los vestuarios del campo de fútbol se unen otras peticiones desde el colectivo vecinal: "Necesitamos el centro cívico y hay muchas calles que necesitan arreglarse", sentencia.

La financiación y ejecución

Esperan, por tanto, que haya empresas que se interesen en materializar este proyecto tan reclamado por los vecinos. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de mayo.

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Los 446.400 euros que costará la obra contarán con el 50% de la financiación con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Badajoz, mientras que el 50% restante lo aportará la Diputación de Badajoz con cargo al Plan de Inversiones en Grandes Ciudades.