Lobón cuenta con la primera planta de ósmosis inversa para agua potable de la región

El municipio de Lobón ha dado un paso estratégico en la gestión de sus recursos hídricos con la puesta en funcionamiento de una planta de ósmosis inversa en su Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Esta infraestructura convierte a la localidad en el único municipio de la comunidad autónoma que dispone de esta avanzada tecnología aplicada específicamente al tratamiento de agua para consumo humano.

A la presentación oficial, celebrada este 15 de abril, han asistido el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán Álvarez, junto a otros representantes autonómicos y locales.

Tecnología punta contra los nitratos

La nueva instalación está diseñada para erradicar de manera eficaz y definitiva el problema histórico de presencia de nitratos que afectaba al suministro local. Se trata de una infraestructura de alto nivel técnico fundamentada en un sistema de membranas de ósmosis inversa, capaz de retener tanto los nitratos como otros compuestos no deseados, asegurando el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente.

Este avance tecnológico no solo garantiza un agua de máxima seguridad, sino que también permite una reducción significativa de la dureza del recurso, mejorando sustancialmente la calidad del servicio para todos los ciudadanos.

Modelo de colaboración público-privada

El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre el Ayuntamiento de Lobón y Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad. Este modelo de colaboración público-privada ha permitido abordar con celeridad una actuación de gran complejidad técnica y económica, ofreciendo una solución eficiente a un reto que el equipo de gobierno municipal había asumido como una demanda prioritaria.

Compromiso con el servicio esencial

El alcalde de Lobón, Roberto Romero Gragera, ha destacado que esta planta materializa uno de los compromisos electorales más relevantes de los últimos años, situando al municipio como un referente regional en la gestión del ciclo integral del agua. "Este proyecto refleja el compromiso con la mejora de la calidad del agua de consumo humano y supone un avance significativo en la prestación de un servicio público esencial", subrayó el regidor.

Noticias relacionadas

Por su parte, Jesús Rodríguez Sevilla, delegado de Aqualia en Extremadura, ha puesto en valor la singularidad de la instalación, señalando que refleja el compromiso de la compañía con la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras adaptadas a las necesidades reales de cada territorio, reforzando así la seguridad y la excelencia del suministro.