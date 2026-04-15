Infraestructuras
Lobón cuenta con la primera planta de ósmosis inversa para agua potable de la región
La nueva infraestructura elimina de forma definitiva los problemas históricos de nitratos en el municipio y garantiza un suministro de máxima calidad técnica y sanitaria
La Crónica de Badajoz
El municipio de Lobón ha dado un paso estratégico en la gestión de sus recursos hídricos con la puesta en funcionamiento de una planta de ósmosis inversa en su Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Esta infraestructura convierte a la localidad en el único municipio de la comunidad autónoma que dispone de esta avanzada tecnología aplicada específicamente al tratamiento de agua para consumo humano.
A la presentación oficial, celebrada este 15 de abril, han asistido el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán Álvarez, junto a otros representantes autonómicos y locales.
Tecnología punta contra los nitratos
La nueva instalación está diseñada para erradicar de manera eficaz y definitiva el problema histórico de presencia de nitratos que afectaba al suministro local. Se trata de una infraestructura de alto nivel técnico fundamentada en un sistema de membranas de ósmosis inversa, capaz de retener tanto los nitratos como otros compuestos no deseados, asegurando el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente.
Este avance tecnológico no solo garantiza un agua de máxima seguridad, sino que también permite una reducción significativa de la dureza del recurso, mejorando sustancialmente la calidad del servicio para todos los ciudadanos.
Modelo de colaboración público-privada
El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre el Ayuntamiento de Lobón y Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad. Este modelo de colaboración público-privada ha permitido abordar con celeridad una actuación de gran complejidad técnica y económica, ofreciendo una solución eficiente a un reto que el equipo de gobierno municipal había asumido como una demanda prioritaria.
Compromiso con el servicio esencial
El alcalde de Lobón, Roberto Romero Gragera, ha destacado que esta planta materializa uno de los compromisos electorales más relevantes de los últimos años, situando al municipio como un referente regional en la gestión del ciclo integral del agua. "Este proyecto refleja el compromiso con la mejora de la calidad del agua de consumo humano y supone un avance significativo en la prestación de un servicio público esencial", subrayó el regidor.
Por su parte, Jesús Rodríguez Sevilla, delegado de Aqualia en Extremadura, ha puesto en valor la singularidad de la instalación, señalando que refleja el compromiso de la compañía con la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras adaptadas a las necesidades reales de cada territorio, reforzando así la seguridad y la excelencia del suministro.
- Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- La filtración de datos de Basic-Fit devuelve a Cáceres el recuerdo del gimnasio que nunca abrió en el edificio Coliseum
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres