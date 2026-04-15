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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de la ermita de la Virgen de Bótoa de Badajoz con humedades visibles en sus muros.

Imagen de la ermita de la Virgen de Bótoa de Badajoz con humedades visibles en sus muros. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Bótoa se prepara para una restauración histórica: la ermita afrontará una reforma integral tras dos siglos de "parches"

La hermandad impulsa un ambicioso proyecto para solucionar humedades, cubiertas y electricidad en un edificio con más de 200 años de historia

La DGT refuerza en Badajoz el control de velocidad, tercera causa de siniestros con víctimas mortales

El radar instalado en la A-5 ha detectado una infracción que alcanza la consideración de delito: el vehículo circulaba a 235 km/h. La campaña se desarrolla hasta el 19 de abril y pone el foco en uno de los comportamientos de riesgo más extendidos en carretera y ciudad

Emotivo adiós a 'los Emilios', capitanes de Fundación CB

Emilio Vázquez y Emilio Jiménez han recibido este martes un homenaje por su "impecable" labor al frente de una entidad que nació hace 13 años tras un tsunami financiero y que han sabido llevar a buen puerto con vocación de servicio y poniendo a las personas en el centro de sus acciones

Antonio Orihuela presenta su libro sobre 'Las sin amo' en Badajoz: "El franquismo hizo desaparecer muchas novelas"

El acto tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en el Centro Social 25 de Marzo

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La cita tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas

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  2. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  3. Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
  4. El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
  5. La filtración de datos de Basic-Fit devuelve a Cáceres el recuerdo del gimnasio que nunca abrió en el edificio Coliseum
  6. Cotrina plantea un cambio 'profundo' en el PSOE de Extremadura para 'ganar' los comicios de 2027
  7. Una desafortunada visita al Teatro Romano de Mérida
  8. La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical

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